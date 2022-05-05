積極推展政黨外交的國民黨主席朱立倫，今天下午會見日本自民黨眾議員鈴木憲和、鈴木隼人與日本青年會議所幹部等一行人，在日本台灣交流協會副代表橫地晃陪同下就台日交流各項議題交換意見，會談氣氛熱烈融洽。

朱立倫表示，國民黨與自民黨友好關係源遠流長，很多黨內前輩與日本好朋友的緣分就是從自民黨青年局開始，期許未來本黨青年世代的國會議員或市議員都能有機會訪日交流，將這份情誼世代傳承。

朱立倫指出，國民黨不論執政或在野，都高度重視與日本的情誼。朱也提到，知曉訪團曾赴畢生為台日關係努力不懈的前總統李登輝墓前悼念。

朱立倫說，中華民國與日本在經貿、文化、農業、醫療、科技、觀光等領域均持續穩定交流，面對突如其來的災情例如大地震，台日也都相互盡其所能給對方援助與溫暖，尤其在新冠疫情爆發起初，日本更是第一個幫助台灣的國家。

國民黨表示，日本自民黨青年局為該黨指定對台交流窗口，長年定期訪台交換意見，培養台日青年政治人物友好情誼；該局幹部多由該黨中堅國會議員出任，歷任青年局長成日後首相或內閣要員有如前首相麻生太郎、安倍晉三，及現任首相岸田文雄。