統一集團宣布跨足藝術市場，今日宣布在擁有千萬會員的博客來網站上開創線上藝廊「玲廊滿藝」廣納藝術家朋友，並且搭起藝術家與收藏家之間的緣分橋梁，讓藝術創作能被社會看見。

統一夢公園生活事業總經理陳冠福表示，「玲廊滿藝」目前線上已展出22位畫家的359幅作品，試營運1周就已經有10幅畫作成交，希望今年可以有400幅作品可以參與展出，作品價格主要由藝術家決定，從幾千元到幾十萬元都有。

未來參展的作品也不只有畫作，還可能擴及其他的藝術品，並且不限制台灣的藝術創作家。

統一跨足藝術市場是來自集團董事長羅智先和夫人高秀玲想法，他們喜歡藝術品外也深刻認同藝世家對創作堅持，希望更多的藝術品被大眾看見。

「玲廊滿藝」 的英文取名於Celestial Serendipity ， Celestial 描繪人間仙境， Serendipity 意即天緣巧合，兩字的相遇也演譯了 「玲廊滿藝」 的成立初心，致力於引薦各界優秀藝術家。目前藝廊的畫作包含油畫、水彩、粉彩、壓克力等，平台主要是收取服務費、每次上架期間大約180天，約6個月左右。