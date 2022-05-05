本土疫情近來逐日飆增，今（5）日確診人數已突破3萬人大關，校園防疫已趨於緊繃，台大宣布，9日起全面執行遠距教學演練兩個星期，如有特殊需要須採實體授課的課程，則向教務處申請，並強烈呼籲期末考採線上辦理，或以其他方式替代。

台大說明，校屬5棟(共同、普通、新生、博雅及綜合)教學館教室僅提供原授課教師和助教錄製課程，學生請勿進入，以降低群聚感染的風險，相關因應措施將依中央宣布而機動調整。

台大提到，實驗或實作課程若必須到校操作，請將安全距離納入課程規畫考量，師生於實驗室時務必確實戴口罩，也請老師盡量採用數位化方式進行。

至於期末考，校方強調，強烈建議以線上辦理為原則，如採實體考試，應提供無法到考學生其他彈性作法，如：提供線上測驗或繳交報告等替代方式，以確保其權益。有關期末考評量方式，學校提供在家線上測驗、線上口頭報告及互評或線上實作演練等彈性辦理形式。

台大呼籲，教師可善用學校新一代數位教學平台NTU COOL，上傳課程影片進行非同步之遠距教學及進行線上測驗；NTU COOL亦與UMeeting會議軟體串接，會議僅開放課程成員實名制與會，便於教學與課程評量使用。

台大指出，教師如有錄製課程影片等需求，可運用EverCam、OBS 等軟體自行錄影，亦可申請使用具備自動錄播系統之綜合及共同教學館教室進行課程錄製。