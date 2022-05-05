男子在透過廁所門板上的小圓孔，不斷伸出舌頭，不時還往內看，嚇壞正準備要上的人。（翻攝自爆廢公社公開版）

廁所外出現變態！有名網友在臉書分享1段15秒影片，影片中的廁所門上有個小圓孔，有名男子透過小圓孔不斷伸出「靈活的舌頭」前後、左右搖擺，不時還發出口水的聲音，讓準備要上廁所的人嚇壞，趕緊拍下這恐怖的畫面；網友也表示拿「擦過屎的衛生紙」反制噁男。

一名網友臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳一段15秒影片，他在貼文寫下「上個公廁遇到，我該怎麼做？」；影片中的地點在某廁所內，廁所門上有個小圓孔，一名男子在小圓孔中不斷地伸出舌頭「前後、左右搖擺」非常靈活，還搭配口水的聲音，甚至不時地從小圓孔往內看，讓在廁所內的人拿起手機拍下這「噁心又恐怖」的畫面。

影片一出，網友嚇壞紛紛留言，「你有什麼困難」、「拿屎塞進去」、「拿擦屁股的衛生紙塞他嘴巴」、「好噁心的變態」、「拉一坨屎給他舔」、「把你旁邊的馬桶刷給他」、「大便毛刷準備」、「吐口水給他」、「好像狒狒喔」、「弄大便給他，他可能餓了」、「大便紙抹上去，讓他舔個夠」、「沾滿mc的衛生紙貼上去，讓他有免費的口紅」。