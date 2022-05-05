湖南長沙居民自建房屋倒塌事故今（5）日已經進入第6天，官方新聞發布會表示，截至目前，已發現26人遇難。另據報導，事故樓棟疑似經過加蓋，但是否為倒塌原因，仍需進行調查。

4月29日12時許，湖南長沙市一棟自建房屋倒塌，隨後當地投入大量人力與資源進行搜救。事發之後，儘管有部分人員被救出，但更多人處於失聯狀態。今日官方證實，事故已造成26人遇難。

今日稍早，事故第10名受困者被救出，當時距離事故發生已經過近132個小時，可謂生命奇蹟。

3日召開的事故新聞發布會透露，現場救援將根據情況及時調整方案，在防止二次災害的同時，對倒塌建築的構建物逐層剝離，同步進行生命徵象探測，做到「剝離一層、探測一遍」。

另據《中國新聞周刊》披露，曾在事發樓房從事旅館經營的人士表示，先前他在經營旅館時就有聽聞，房東加蓋樓房，將自有房往上加修，再進行外租，「當時已經投了錢，沒辦法，查了下房子沒有開裂，就也沒有在意。現在全塌了，害了多少人。」

根據報導，2014年的百度街景圖顯示該樓當時只有5層，但事發前的圖片卻顯示該樓已有6層，且6層以上還有閣樓。對此，當地住建局表示，現場正在調查中。