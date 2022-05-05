擁有百萬粉絲的高人氣網紅Yumi.k以甜美臉蛋加上G罩杯傲人身材聞名，更不吝嗇在社群平台展現個人優勢，每每更新動態或曬照都會讓網友暴動；近日Yumi.k分享去體驗DIY流體熊的活動，一身清涼火辣裝扮讓所有人重點全放錯，忍不住驚呼「有3顆頭」。

Yumi.k昨（4日）在IG更新近況，透露自己去體驗目前很流行的「DIY流體熊」，也附上和完成品的合照；畫面中Yumi.k穿著一件白色細肩帶小可愛，外面罩著針織外套，拍照時外套滑落呈現小露香肩的性感時刻，最驚喜的是，她的G奶胸前看似凸出來，讓人目光不知道該放哪。

近日Yumi.k分享去體驗DIY流體熊的活動，一身清涼火辣裝扮讓所有人重點全放錯，忍不住驚呼「有3顆頭」。(圖/ 摘自Yumi.k IG)

而Yumi.k也俏皮地說，「1顆胸熊熊頭」，但網友留言瞬間大歪樓，「3顆無誤」、「我怎麼看到三顆」、「我看到的是籃球嗎」、「胸部的頭頭要跑出來了」、「眼睛到底應該看胸還是熊」、「要放很大才看得清楚」、「這個車頭燈亮喔」、「明明是三顆」。

昔日Yumi.k曾被「FBI帥哥」網紅鄧佳華言語騷擾，喊話她「Yumi.k妳是快300萬的小模，我可以跟妳來個安全之吻嗎」，當時一度掀起熱議，不少粉絲都替她感到擔心，深怕她被鄧佳華纏上。