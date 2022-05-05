台灣本土疫情不斷攀升，至今單日已破3萬大關，台北市長柯文哲日前喊話快篩陽性視為確診，遭前副總統陳建仁重砲開嗆「回去讀書」，未料今天衛福部長陳時中就宣布「快篩陽即確診」，也讓不少網友灌爆陳建仁臉書，要他出來面對。

上月底，柯文哲因擔憂醫療量能無法負擔龐大的PCR檢測，喊話快篩陽性視為確診，卻遭陳建仁罕見用尖銳話語痛批「不懂流行病學，就回去好好讀書」，當時柯文哲僅以「呵呵呵」一笑置之，強調教科書是一回事，現實作戰又是另一回事。

未料今天(5日)疫情記者會上，陳時中宣布修訂病例定義，12日起居隔者、自主防疫、居家簡易對象，只要使用家用快篩陽性者，就認定為確診，不必再做PCR。

消息一出，許多網友湧入陳建仁臉書狂酸：「笑死，陳時中打臉陳建仁」、「你要不要跟柯文哲道歉」、「大仁哥失蹤好久了耶，出來面對」、「所以是誰沒讀書啊」、「指揮中心也不懂流行病學嗎」、「大仁哥還不出手教訓阿中嗎」、「已經過5天了，適用時空背景不同之術了」。而陳建仁臉書最後一篇PO文為4月30日，至今5天都未發表任何意見。