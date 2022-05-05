【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】為了幫華視止跌回損，臨危受命接任董事長的政大教授鄭自隆不只在內部一再打氣，5月5日更親自出馬拉廣告。

鄭自隆董事長在給華視同仁的第3封信也直言：「靠臉皮拉廣告終究不是長久之計，廣告賣的是收視率」（照片為公視新聞畫面截圖）。以下是鄭自隆董事長給華視同仁的第三封公開信：

各位華視新朋友、老朋友

今天早上上工，在電梯裡一位我不認識同仁走出電梯時，回頭向我豎起拇指比個讚，我很感動，我的努力似乎被看見了；同樣的，我更希望同仁的努力也被看見。

下午《上奅台灣歌2.0》記者會，promo帶令我驚豔，台灣歌代表台灣文化，70年代的電視節目都把台灣文化刻意貶抑為低俗的，但上奅台灣歌讓我看到台灣文化的精緻與溫度，感謝節目部同仁的努力，讓華視可以逐漸重拾往日綜藝王國的風采；也感謝公關室的安排，讓我看到偶像曹雅雯，她比我想像的大支，我還搶著和曹雅雯、蕭煌奇合照。

下午我也和業務部程經理及同仁拜訪一家大型媒體購買公司，跪求廣告，我第一份工作是在華商廣告公司，第一天上班就有前輩帶我拜訪當時在光復南路的華視業務部，沒人理我，只見到業務員，業務經理呢，業務經理是神，哪能見的到。

現在業務經理自己都要潦下去，我和那家媒購公司老闆是多年老友，但靠臉皮拉廣告終究不是長久之計，廣告賣的是收視率，請新聞部、節目部做業務部的後盾，華視的每一分錢都是自己掙來的，我們一起努力。

鄭自隆

2022/05/05