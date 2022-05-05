CNBC：待收購案完成 馬斯克料暫任推特CEO 23:002022/05/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 消息人士透露，馬斯克在完成推特收購案後，預料將暫時擔任其執行長。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 財經媒體CNBC今天引述消息人士報導，馬斯克（Elon Musk）在完成以440億美元收購社群媒體平台推特（Twitter Inc）後，預料將暫時擔任推特執行長（CEO）幾個月。 馬斯克自上月底收購推特以來，一直建議對推特做出種種變革。他曾說，他希望增添新功能以強化這個平台，對外公開演算法以促進大眾信任，還要打擊垃圾訊息機器人，並驗證所有正常使用者的身分。 馬斯克目前是電動車大廠特斯拉（Tesla Inc.）執行長。 華爾街日報：馬斯克買推特 打算多年後重新上市 聯想控股董座、CEO 主動降薪七成 #馬斯克 #推特 #CNBC #CEO #執行長 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穆斯克賣股 套現48億美元 04:102022/04/30 全球財經 CNBC訪調：六成專家憂心美經濟硬著陸 04:102022/05/05 財經要聞 美股殺到心慌！馬斯克看不下去 親自「報明牌」 18:152022/05/02 財經 《國際產業》新創公司Sila：將在美國量產新一代電池材料 15:492022/05/04 財經 《國際經濟》摩根大通CEO戴蒙：聯準會應更早升息、經濟衰退恐難免 14:592022/05/05 財經 亞洲金融雜誌評選 中磊總座王煒 再奪台灣區最佳CEO 04:102022/05/04 產業．科技 計劃3年內重新上市 穆斯克：推特擬向企業與政府用戶收費 04:102022/05/05 全球財經 全球首富的超級鐵粉 04:102022/05/01 專題周報 馬斯克開戰推特高管！他地位恐不保了 資遣費超驚人 21:452022/04/30 財經 金融雜誌評選 中磊電子總座王煒奪「台灣區最佳CEO」 17:562022/05/03 財經 網傳台灣疫情失控「殯儀館堆屍照」 調查局一查揭真相 10:292022/05/05 社會 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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