國道休旅車遭貨車追撞「推進」數十秒 網嚇喊：學長不要

國道恐怖「推車」現場！一段行車紀錄器影像在網路瘋傳，1輛轎車行駛在國道突遭左後方的大貨車追撞，轎車車頭當場左偏，望向國道路旁，一路遭大貨車「推行」整整約15秒、近1公里距離，最後才「彈出」，影片讓網友嚇壞，留言「學長在後面推你一把，學長就幫到這了」、「被迫看高速公路旁人生最後美景」。

影片中該輛車在國道上突遭左後方1輛大貨車追撞，該車的車頭往左偏，行車紀錄器影像左方還能見到貨車車頭，該車就這樣被「推行」一大段距離，影片中僅聽見呼嘯風聲與輕微拖行車，絲毫沒有駕駛發出的聲響，影片曝光讓眾多網友嚇壞，一天之內已累積超過10萬次觀看。

1輛轎車行駛在國道突遭左後方的大貨車追撞，轎車車頭當場左偏，遭大貨車「推行」了整整約15秒，最後才「彈出」，影片曝光讓網友嚇壞。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」）

網友紛紛留言「學長在後面推你一把，學長就幫到這了，學弟加油」、「學長在帶你練習段位飄移，直線也是可以集氮氣的，不要浪費」、「竟然可以撐住學長一公里以上的推進，神車」、「時間長到可以從副駕車窗爬出，在踩車頂拉貨車副駕車門，把學長拖出來打一頓粗飽」。

也有網友說「想問這種被強制側移這麼長距離的情形，後輪的整個系統會不會嚴重磨損」、「短短的數十秒，被迫正面看高速公路旁人生最後的美景，車主好安靜，絲毫沒有半點聲音」、「學長帶你看人生走馬燈系列」。