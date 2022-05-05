正在英國訪問的日本首相岸田文雄今天表示，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定。

自從俄羅斯入侵烏克蘭後，對於北京當局有可能對台灣展開類似行動的憂懼升高。

岸田文雄也透過翻譯表示，七大工業國集團（G7）必須展現，俄羅斯入侵烏克蘭將會自食其果。