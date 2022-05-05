日相：台海和平不僅關乎日本 對國際同樣重要 23:452022/05/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 岸田文雄表示，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定。（圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 正在英國訪問的日本首相岸田文雄今天表示，台灣海峽的和平與穩定不僅對日本很重要，也攸關國際情勢穩定。 自從俄羅斯入侵烏克蘭後，對於北京當局有可能對台灣展開類似行動的憂懼升高。 岸田文雄也透過翻譯表示，七大工業國集團（G7）必須展現，俄羅斯入侵烏克蘭將會自食其果。 接受CNN專訪 吳釗燮：中國入侵台灣的威脅真實存在 俄國祭報復措施 無限期禁日相岸田等63人入境 #岸田文雄 #俄羅斯入侵烏克蘭 #05 #日相 #台海和平 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 日本物價高漲 政府擬推出1.4兆緊急因應對策 12:432022/04/26 國際 日相岸田會晤教宗 朝實現無核武世界合作 21:222022/05/04 國際 韓國訪日團會晤岸田文雄：就努力發展韓日關係形成了共識 17:252022/04/26 國際 因應北京威脅 日泰簽署防衛裝備品協定擴大合作 11:582022/05/03 國際 若真發生停滯性通膨 法人給二項投資建議 12:122022/05/03 財經 岸田文雄4／29起出訪 赴英與東南亞泰越等5國 12:472022/04/28 國際 日相岸田文雄訪越南 有望談俄烏戰爭與中國議題 03:402022/04/30 國際 德國總理蕭茲28日訪日 將與日相岸田文雄會談 19:592022/04/22 國際 蕭茲會晤岸田 盼加深德日經濟連結 04:102022/04/29 國際大事 日本印尼領袖會談 反對武力片面改變現狀 13:282022/04/30 國際 《生醫股》杏國胰臟癌新藥三期臨床 獲衛福部核准 17:402022/04/26 財經 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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