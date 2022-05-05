歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，已經開始針對是否批准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童進行評估，5歲以下幼童是大多數國家目前唯一不符合接種資格的年齡族群。

歐盟藥品管理局疫苗部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）說：「我們已經開始評估莫德納申請將（Moderna）Spikevax疫苗使用範圍擴大到6個月至5歲兒童。」

卡瓦列里說：「這是針對這個年幼族群首次提出的申請。」