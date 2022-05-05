莫德納可否用於5歲以下幼童 歐盟藥品管理局評估 23:432022/05/05 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 EMA表示，已經開始針對是否批准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童進行評估。（示意圖／美聯社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 歐盟藥品管理局（EMA）今天表示，已經開始針對是否批准莫德納疫苗用於6個月至5歲兒童進行評估，5歲以下幼童是大多數國家目前唯一不符合接種資格的年齡族群。 歐盟藥品管理局疫苗部門負責人卡瓦列里（Marco Cavaleri）說：「我們已經開始評估莫德納申請將（Moderna）Spikevax疫苗使用範圍擴大到6個月至5歲兒童。」 卡瓦列里說：「這是針對這個年幼族群首次提出的申請。」 58歲男打疫苗竟喪失聽力 醫曝有這些狀況接種前先評估 修正毒品傾向評估標準 毒品勒戒28天獲刑事補償8萬4 #歐盟藥品管理局 #評估 #卡瓦列里 #莫德納 #5歲以下幼童 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光洋科條款將上路 臨時動議不得解任董座 04:102022/05/04 財經要聞 對中減稅 拜登政府鬧分歧 04:102022/05/05 全球財經 滙豐台灣牽手台聚集團 簽訂再生能源項目融資 17:212022/05/05 財經 苗栗今＋194 苑裡、通霄與後龍鄉鎮確診數增加 14:032022/05/04 生活 台東縣國小學童今打莫德納 紅葉國小施打率逾8成 10:242022/05/04 生活 被俄惹毛？以色列傳打破中立軍援烏克蘭 11:272022/05/04 國際 趨勢科技攻車用資安 VicOne要做「電動車界莫德納」 18:152022/05/04 財經 管線30年未汰換 霧峰核心市區自來水管更新 13:272022/05/04 寶島 學童接種須知竟稱莫德納獲美國EUA 藍營：魚目混珠騙孩子施打 00:152022/05/05 政治 疫苗銷售拉抬 莫德納Q1營收、獲利優預期 23:022022/05/04 財經 NBA》湖人想挖納斯當主帥 暴龍總裁：繼續作夢吧 08:322022/05/05 體育 國際熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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