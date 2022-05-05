拍賣網站eBay與網路零售商Etsy第一季業績雖然優於預期，但第二季財測失色引發股價下跌，凸顯電商產業經歷疫情期間的高速成長後，業務開始降溫。

eBay第一季調整後每股盈餘達1.05美元，優於市場預期的1.03美元；營收達24.8億美元，高於市場預期的24.6億美元。Etsy首季淨利為每股0.6美元，符合市場預期，營收5.79億美元，優於分析師預估的5.75億美元。

電商產業在過去兩年大發利市，隨著經濟解封和消費者重返實體商店，市場已預期電商業者的成長力道將減弱。就連電商巨擘亞馬遜也難以倖免，該公司日前示警，營收可能連續3季出現個位數成長，預期第二季的成長率約在3％至7％。

Etsy首季營收成長率僅5.2％，為疫情爆發以來首次個位數成長，eBay第一季營收更是較一年前同期萎縮17.9％。

展望未來，eBay預估第二季營收約在23.5億至24億美元之間，遜於市場預期的25.4億美元。Etsy預期第二季營收將介於5.4億至5.9美元，大幅低於市場預估的6.27億美元。

eBay第二季獲利預測亦令投資人失望，調整後每股盈餘預估在87至91美分，低於分析師預期的1.01美元。

Etsy執行長席爾佛曼（Josh Silverman）表示，疫情期間業績躥升拉高比較基準，使得財測相形遜色，他依然樂觀看好長期業務成長前景。

Etsy表示，受到通膨攀升、經濟解封和俄烏戰爭影響，商品交易總額（GMS）自2月開始下滑，預期第二季商品交易總額在29億至32美元之間，遜於市場預估的34億美元。