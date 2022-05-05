新北市衛生局呼籲民眾，若是快篩陽有採檢需求，可至新北市11家醫院的防疫急門診或社區篩檢站，把醫療資源留給各種疾病的急重症患者。（新北市衛生局提供）

疫情升溫，民眾擠爆急診室，排擠其他病患就醫權益，造成憾事！

新北市一名80歲的婦人，1日因下腹疼痛到診所就醫，診所研判是盲腸炎，開立轉診單請她到大醫院就診，只是一連跑了3家醫院，都因為急診人數過多，醫院無法收治，只好返家，隔日婦人兒子打電話到醫院詢問，醫院依舊無法收治，婦人只好先吃止痛藥。

婦人兒子原預計3日帶媽媽再回診所看診，未料當天鄰居發現婦人沒出門，聯繫婦人兒子，婦人兒子趕回家卻驚見媽媽已倒地無呼吸，連忙打119求救，但仍未能挽回母親性命，兒子雖悲痛萬分，但不怪罪任何醫護人員，因為他們真的很累也很辛苦。

新北市衛生局發言人高詩琪表示，市府最近一直不斷呼籲民眾，若是快篩陽有採檢需求，可至新北市11家醫院的防疫急門診或社區篩檢站，也可以利用醫療院所的視訊診療服務，希望大家一起配合醫療分流，把珍貴的急診醫療資源，留給各種疾病的急重症患者。