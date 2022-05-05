鼓山少棒獲全國第3名 光覺協會頒3萬元激勵獎學金 23:212022/05/05 中時 曹明正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 鼓山少棒獲全國第3名，光覺協會頒3萬元激勵獎學金。(協會提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鼓山少棒獲全國第3名，光覺協會頒3萬元激勵獎學金。(協會提供) 鼓山少棒獲全國第3名，光覺協會頒3萬元激勵獎學金。(協會提供) 高雄巿鼓山國小少棒隊日前獲全國軟式少棒第3名，長期贊助的光覺協會，5日特別頒發激勵獎學金3萬元，另再捐贈全隊全新球鞋，以及冰淇淋蛋糕慶祝。 鼓山國小去年第1次改打軟式棒球後，今年就破隊史，拿下全國軟式少棒季軍，光覺協會肯定孩子們奮戰不懈，為高雄爭光，在大疫情時代，更需要有更多人鼓勵與看見。 光覺協會理事更自掏腰包加碼便利商店儲值卡1萬元供棒球隊教練給球員們平常飲品，也與附近店家長期贊助鼓山少棒食品及飲品，孩子們收到冰涼消暑飲品與冰淇淋相當雀躍與開心。 台北國際安全科技博覽會 熱鬧展出 台中大里工業區廠協會 慶25周年 #少棒 #光覺 #協會 #飲品 #3萬元 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 腦麻兒難就業 7-11攜手社企、腦麻協會推環保包 17:562022/05/05 生活 《金融》兆豐產險獲美國家標準協會認證 09:212022/05/03 財經 搶救疫情退訂潮 打滿3劑台東住宿買2送1 12:022022/05/04 生活 台北國際智慧物聯建築展 4／27引領業界新思維 04:102022/04/25 投資理財 災保法五一上路 工傷協會籲規劃「重大災害企業與主管機關懲罰」 16:552022/04/28 生活 台灣老樹救援協會籲請政府搶救埔里千年茄苳樹王 09:002022/04/27 寶島 維護糧食安全 秦剛籲中美深化合作 04:102022/04/24 產業財經 勞動節小確幸飲品買一送一 04:102022/05/02 時尚消費 美國穀物協會會長：若中美在農業自由貿易發揮領導作用 全球將受益 08:532022/04/23 兩岸 搶救退訂潮 打3劑台東住宿2送1 04:102022/05/05 地方新聞 台灣新創世界盃TSWC 競賽起跑 04:102022/04/26 產業．科技 寶島熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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