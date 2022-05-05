鼓山少棒獲全國第3名，光覺協會頒3萬元激勵獎學金。(協會提供)

鼓山少棒獲全國第3名，光覺協會頒3萬元激勵獎學金。(協會提供)

高雄巿鼓山國小少棒隊日前獲全國軟式少棒第3名，長期贊助的光覺協會，5日特別頒發激勵獎學金3萬元，另再捐贈全隊全新球鞋，以及冰淇淋蛋糕慶祝。

鼓山國小去年第1次改打軟式棒球後，今年就破隊史，拿下全國軟式少棒季軍，光覺協會肯定孩子們奮戰不懈，為高雄爭光，在大疫情時代，更需要有更多人鼓勵與看見。

光覺協會理事更自掏腰包加碼便利商店儲值卡1萬元供棒球隊教練給球員們平常飲品，也與附近店家長期贊助鼓山少棒食品及飲品，孩子們收到冰涼消暑飲品與冰淇淋相當雀躍與開心。