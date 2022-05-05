富邦金控5日公告，董事會決議通過擬配發普通股每股現金股利3.5元及股票股利0.5元，合計總股利配發4.0元，現金股利創下歷史新高紀錄，總股利配發率達32％。展望未來，富邦金控將持續維持一貫之長期穩定平衡的股利政策。

富邦金控2021年稅後淨利創下歷史新高達1,445.59億元，為金控業獲利之冠，並連續13年榮登金控每股盈餘獲利王。富邦金控擬配發之現金股利從去年的每股新台幣3.0元提高到每股新台幣3.5元，本公司現金股利發放係綜合考量獲利情況及子公司上繳現金股利情形，當前全球總經環境受到物價上漲、供應鏈斷鏈、停滯性通膨等因素影響，同時俄烏戰爭、疫情變化也持續影響經濟成長，因此富邦金控現金股利配發率略降，以維持長期穩定平衡之股利發放，並以長期厚實自身財務結構為目標。

此次配發現金股利來源為富邦金控各主要子公司，包含富邦人壽上繳155.78億元、台北富邦銀行上繳72.12億元、富邦產險上繳47.99億元、富邦證券上繳61.43億元等。富邦人壽上繳金額約佔富邦人壽2021年淨利之15.2％，顯示富邦人壽優異的資本水準；台北富邦銀行上繳金額約佔北富銀2021年淨利之38.5％，主要考量業務發展及主管機關對於系統性重要銀行(D-SIBs)之資本要求；富邦產險及富邦證券上繳金額則以扣除盈餘公積後全數上繳。

除了現金股利外，富邦金控此次同時配發股票股利每股0.5元。富邦金控表示，發放股票股利雖然短期會造成小幅的稀釋情形，但也代表公司對未來經營績效的信心，整體而言，現金股利及股票股利之組合可望提供股東更好的實質收益。本次配發股票股利為資本公積配股，對股東而言，取得股利時，依台灣稅法規定，毋需繳納所得稅。