高登環球生醫有限公司日前因被在野黨爆料以小搏大，以資本額200萬元吞下衛福部16億元的快篩試劑採購案，引發軒然大波。國民黨台北市議員徐巧芯5日引述媒體報導爆料直呼，「死忠仔護航疑似涉詐欺的小吃店一整天，難道要翻車了嗎？指揮中心下單前都不查的」。

衛福部核准進口1700萬劑快篩的高登環球生醫有限公司，被爆前身是小吃店，資本額僅200萬元，而負責人劉緯澤被爆出涉嫌詐欺口罩商千萬元，目前北檢偵辦中；此外，劉緯澤還被查出疑似將大陸製黑心口罩放入合法醫療口罩紙盒中，詐騙廠商483萬元，台中地檢已於去年3月依《藥事法》、《刑法》提起公訴。

高登環球生醫公司登記的地址在新北市三重，不過該公司早在一個月前就搬走，目前辦公室人去樓空。（呂健豪攝）

據悉，劉緯澤也是萬澤公司負責人，他在去年台灣口罩需求激增時，向某業者謊稱能提供合格的台灣國際生醫所製造醫療口罩，但他到手483萬元後卻夥同智順科技負責人、天佑醫材公司負責人，先是以每盒15元購買10萬個台灣國際生醫授權的口罩包裝盒，再放入大陸製口罩，以每盒50片發給客戶。

而收到貨的客戶發現口罩根本沒有許可鋼印，報警後檢方追查，果然在廠房內發現4萬7千個空盒和23萬片來路不明的口罩，事後劉緯澤雖已歸還483萬元，但台中地檢署去年3月仍依違反《藥事法》、《刑法》詐欺等罪提起公訴。

徐巧芯5日在臉書撰文質疑，「死忠仔護航疑似涉詐欺的小吃店一整天，難道要翻車了嗎？」她表示，與其跟國民黨追討1700萬快篩試劑，怎麼不想想那一間人去樓空、完全沒掛招牌的資本額200萬無實績廠商，真的能夠出貨16.5億的韓國快篩試劑嗎？會不會又是套路一場，好險被在野黨揭露出來，守住人民納稅錢？

徐巧芯直呼，「不跟找到問題的人說謝謝，還要解決發現問題的人」。她直指，去年是口罩，今年是快篩，指揮中心下單前都不查的。