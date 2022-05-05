企業趁升息前搶借週轉金，加上升息逼出的不動產搶貸潮，國銀首季放款增量創史上同期新高。據金管會5日公布，本國銀行首季放款增加約9,777億元，即有近兆元的增量，創同期放款增加量的新高，銀行局主秘侯立洋表示，主要是企業週轉金放款前三月增5,974億元，不動產放款則增加3,118億元。

企業週轉金放款大幅增加，一是代表企業看好景氣或未來獲利，借款擴充營運規模，二是可能想在升息前鎖定低利成本，借新還舊，銀行局亦指出，從去年3月底到今年3月的一年間，企業週轉金放款增加1兆2,587億元。

而不動產放款包括房貸、土建融及其他不動產抵押放款等，在中央銀行祭出選擇性信用管制及3月啟動升息，逼出新的搶貸潮，若從去年3月底到今年3月，國銀不動產放款是增加1兆3,017億元，比企業週轉金增加金額更多。

據銀行局統計，到3月底國銀放款餘額已近34兆6,528億元，在今年1月才突破34兆元，第二季就可望挑戰35兆元，即是首季放款快速成長近1兆元，創史上第一季放款增加量的新紀錄。

3月底國銀存款餘額49兆3,882億元，比去年底增加7,429億元，即首季是放款增速比存款高，國銀存放比從69％多回到70.16％，存放款間差額到3月底仍是有14兆7,354億元之多。

分析首季放款量，1月因農曆春節前企業資金調度需求，單月放款增近5,336億元，創單月放款新高，2月天數少單月僅增1,324億元，3月放款再增3,117億元。

銀行局表示，3月放款增加較多的銀行，第一即華南銀行，增427億元、其次是第一銀行增378億元，彰化銀行以352億元增貸量排名單月第三；同時間3月存款增量，亦是公股行庫拿下前三名，第一名是兆豐銀增1,198億元，第二是台銀增625億元，第三是合庫增468億元，侯立洋表示，主要是企業調度資金，讓這些銀行存款大增。