今（5）日國內本土確診破3萬例，台北市長柯文哲忍不住呼籲，希望民眾群聚、餐飲先暫停一下，但5月21日即將登場的國中會考，儼然成為防疫一大考驗。醫師沈政男推算，屆時恐有一萬多名染疫的國三生，建議國三生在會考前不到校，請假在家準備考試，減少被感染的風險。

沈政男醫師在臉書發文指出，到了5月20日的疫情高峰，將有一成左右人口染疫，估計5月21日國中會考，應有一萬多名國三生染疫，「很多人就不驗了，免得沒辦法考試，但就是會有這麼多人染疫」，認為補考等因應措施，必須事先規劃。

沈政男也建議，現在國三生沒必要繼續到校，學校應該讓不想來學校的人待在家裡，如果要請假就連請16天，「現在不是比誰會考試了，而是比誰能躲過病毒」。

沈政男表示，今天新增30,035例，增加幅度沒預期的高，可能是人流指數持續降低，或是確診量能已告緊繃，未來疫情高峰只會有一個，之後將折彎下來，但若是確診量能不足，未來確診曲線就會呈現高原狀。

對於人人感染達成群體免疫的論點，沈政男並不認同，「群體免疫從舊株就有人在講了，事實證明他們錯了很多次」，只要可以避免被感染，就要盡全力，不必傻傻先去當砲灰。