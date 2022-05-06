本土疫情升溫，國民黨立院黨團質疑衛福部採購快篩試劑，涉圖利資本額僅200萬元的高登環球生醫公司，要求衛福部長陳時中說清楚。針對陳時中可能代表民進黨參選台北市長，民進黨台北市議員王世堅直言，陳時中準備不夠、做得不夠，當然會影響到台北市長選情。

疫情升溫及快篩等事件會影響陳時中參選市長嗎？王世堅5日在政論節目《新聞面對面》中表示，當然會影響到，第一點，陳時中平常的準備做得不夠。過去這兩年來，所有防疫成果以及亮麗的成績，陳時中獲得太多的掌聲肯定，但不可否認的是，有相當一部分其實是民眾自己的警覺，還有所有官員通力合作。

王世堅接著表示，第二點，陳時中確實做得不夠，比方他對於正常的採購程序或者緊急採購的方式，都完全不了解。比如接快篩訂單的這家公司背後真的有能力做，但是不敢出名，但為什麼不敢出名，是不是跟衛福部有什麼樣的私人交情？要不然怎麼有實力做的人不敢出名，並隨便用一家只登記資本額200萬元的公司來做，這不是很奇怪嗎？

王世堅指出，陳時中忽略掉這麼大的一筆生意，而且又有期限、國內這麼緊急要快篩，但這麼小的公司，到時如果做得成，它賺錢；若做不成，它一旦放掉，什麼都不用賠，早就人去樓空，「我們國家、人民不是白白苦等了嗎？」