雖然政府接連祭出打房政策，但仍難擋房市熱潮，根據預售屋實價登錄資料統計，去年全台有7縣市行政區預售屋交易多達2千件以上。一名女網友分享自己親戚是南部超有錢的田僑仔，但因為穿著短褲拖鞋去看房，被代銷酸言酸語，引發網友熱議，很多人都說其實台灣隱藏富豪特別多。

一名女網友在臉書「買房知識家 買房賣房攏滴+」發文指出，近期終於買到喜歡的房子，回想看房過程，自己的妹妹過去曾分享和老公看房的經驗。原PO表示，那時妹婿下班後，穿著短褲拖鞋，肚子前還揹著六個月大的女兒，在板橋看房，沒想到卻被代銷房仲酸，「我看你們這樣，如果去某個知名建案，他們連門都不給你進去。」

原PO表示，這種以貌取人的房仲，大家曾遇過嗎？會怎麼回應？其他網友則分享，曾遇過一個印象很深刻的買方，每次見到她穿的就跟逛市場的阿姨一樣，帶看的時候她都騎腳踏車口袋塞個小錢包，結果一出手買的是幾千萬的店面；還有人說，有的有錢人超級低調，像他的一個客人，在台中市蛋黃區有幾十間店面、套房也幾十間，穿的跟種菜大媽一樣，完完全全就是個低收入戶樣，殊不知是身價上十數億的富婆。

其他網友則表示「周遭資產上億的人，每個都低調到不行」、「這種業務還不知道菜籃族的厲害吧」、「我看房子很喜歡騎機車穿運動短褲去，如果碰到以貌取人的根本不用理他」、「我也遇過…直接先問職業跟預算的」、「前幾年騎機車穿牛仔褲T袖，看新北市新莊區某建案，代銷小姐眼睛長在頭頂上，連理都不理，」、「代銷在跩什麼跩？！」。