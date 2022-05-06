星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、巨蟹座、天蠍座、水瓶座記性最差，小事記不住，怎麼提醒都沒用，常常讓身邊的人感到很無奈。

▍1.雙子座

雙子座做事不用心，導致於很容易忘東忘西，他們不懂得判斷重要性，有時明明是很重要的事，卻用隨便的心態面對，最後把事情搞砸，他們也只是雙手一攤，擺出不在乎的態度。他們喜歡追求新鮮感，所以面對沒興趣的事情，都是一副無所謂的樣子，沒有一件事記得清楚。

▍2.巨蟹座

巨蟹座待人真心，而且熱心助人，偏偏個性很迷糊，做事粗心，像是會戴著眼鏡，然後慌慌張張的找眼鏡，根本不記得眼鏡就戴在臉上。巨蟹座相處起來很舒服，體貼又溫柔，但實在是太健忘，有時會顯得沒那麼可靠。

▍3.天蠍座

天蠍座有亂丟東西的壞習慣，因為總是做不到物歸原處，等到下次要用的時候就徹底忘記放在哪裡，而要花很多時間尋找。他們對許多人、事、物都是這個態度，只要不是重視的對象或物品，會明顯露出不在乎的樣子，根本懶得花腦子記住這些東西。

▍4.水瓶座

水瓶座太自我了，眼裡只有自己的目標和夢想，覺得其他的事情都不重要，所以對於瑣碎的事情特別健忘，他們還覺得這樣的態度完全沒有問題，如果要他們記住那些雞毛蒜皮的小事，他們會覺得是在大材小用，別拿這些事情來煩人。