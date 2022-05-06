台北榮總精神部主治醫師周元華4月26日確診，他詳細記錄自己每天的身心狀況，他分享這些天的自癒之路，強調別吃太飽太乾，用鹽水漱口讓喉部濕潤，同時要注意一部位，避免變重症。在《康健借問站》中，周醫師透過提問，提供親身染疫經歷。

●與平時感冒症狀不同 喉嚨痛點較下方

我4月26號一開始的時候是喉嚨不太舒服， 27號開始發燒，不過這次的燒其實燒的不高，我也問了很多國外的朋友，我們吃退燒藥的目的主要是止痛，因為喉嚨特別痛。

我常感冒，從前感冒有的時候喉嚨會破皮，或者在扁桃腺或後鼻咽腔的地方有白點點，這次完全沒有，就是喉嚨裡面非常的痛。吃東西吞嚥都很痛，晚上就會開始咳嗽了，特別是晚上，所以很容易被嗆到，我是屬於痰比較不多的，很多人是乾咳，我也是乾咳，但是有一些人是有痰，所以當時我猛然警覺，因為我半夜會被痰嗆醒，當時就覺得有一點危險，所以我就弄了點溫水放在旁邊。

●燒得不高 且退得快

第1天我晚上到家，第3天中午燒就退了，大概到第3天、第4天就慢慢比較好了。

我自己也不太清楚什麼是輕中重症，就收集了一些資料，因為政府一直說輕中症不要去急診，但我身為一個到專業的醫生，我也不是很清楚，我大概問了一下同業和國外的朋友，年輕人比較多是沒有症狀的，他可能會流點鼻水，或者是喉嚨有點癢癢的，還談不上痛，可能微微發燒，兩天就結束了。像我這種年齡我感覺上就稍微嚴重一點，因為我喉嚨很痛，會有吞嚥的困難，所以我自己認為我的症狀是比這些輕症又稍微嚴重一點的症狀。如果出現缺氧的問題，就要往醫院跑。

●如何避免輕症變重症？ 別吃太飽、太乾 規律做擴胸運動

我自己本身是醫生，我想試試看，當一般老百姓在沒有任何的援助之下，他怎麼樣求自保？因為很顯然的大海嘯馬上就要來了。

所以我回到家裡面之後，我很注意的第一個就是，已經感染之後，赤手空拳之下，你怎麼樣能夠確認自己沒有缺氧？政府說要我們自備血氧機，有是最好的，但是我覺得血氧機蠻貴的，花個5000塊買，就用這麼兩三天，其實是不經濟的，所以我當時試著找出一些這種安全的方式，所以在我的日記裡面我有提到我每天早上起來會深呼吸，因為有的時候你吃東西有點嗆咳的時候，以及你吃太飽的時候，你都會覺得胸有點悶悶的，這個時候你很難正確判斷自己的情況，深呼吸可以確認自己有沒有更嚴重的症狀。

所以在我第2天的日記我有提到，吃東西不要吃太飽，其實就是兩三天就過去了，大概餓不壞，方便確認自己的狀況，同時可以做一些挑戰性的運動。

我是做擴胸運動，大概10分鐘效果就很明顯，我頭一兩天也很緊張，因為我有點發燒，開始胸悶和喉嚨痛，而且痛的地方比較下方，會覺得有點喘不過氣來。

做運動不能做太快，會頭暈，因為氧氣突然到身體裡面太多了，氧氣太高也不好，氧氣太高也不行，所以你基本上配合深呼吸讓它順暢。

染疫醫師周元華分享他的自癒之路：別吃太飽太乾，用鹽水漱口讓喉部濕潤。(圖/康健借問站臉書私人社團 康健雜誌提供)

Q：你有吃藥是嗎？有準備一些非處方藥是建議我們平常也可以常備在家的嗎？

A：其實最主要的就是止痛退燒藥，一般來講我們止痛退燒藥分兩種。一種就是有止痛退燒，一種是止痛退燒加消炎，我當時吃止痛退燒的藥了大約5顆，覺得吃了之後真的效果還不錯。同學給我一些消腫的藥，我大概吃了頭一兩天，後來我就沒有吃了。

一開始第2天燒退了，但是覺得胸很緊很悶，會有點害怕，所以後來我才建議大家吃一點消腫的藥。

Q：政府建議大家先備妥乾糧、退燒藥、止咳化痰藥，你的建議？

A：我自己沒有血氧機。乾糧也要注意一下，因為喉嚨會乾會痛，吃的東西我覺得除了不要吃飽，也不要吃太乾的乾糧，特別年齡大的會嗆到，這很重要。

●即便身為醫生 染疫也會緊張

Q：就算身為醫生，染疫也是會擔心焦慮嗎？您是精神部的主治醫師，但是就連您在居家照護的期間其實也曾經失眠過。除了身體狀況之外，目前大家比較少關注到的其實是確診或者是隔離狀態之下，我們的心理壓力，你的建議是？

A： 2003年SARS時候，我也是第一線的照顧人員，那時候有很多人很恐慌，所以我們在會診，我也在病房看過，這次輪到自己，我第1天有失眠，我平常睡覺睡得還不錯，我第1天有失眠，但我覺得有點跟發燒有關係。

這過程中我的情緒大概還不至於特別不好，但確實會有點緊張，是因為擔心自己會不會變重症。

另外是標籤化的問題，這個時候人心態上總是會有一些擔心，萬一我傳染給家人會有罪惡感。這裡我要特別強調這個是整個社會化社會裡面要注意的，千萬不要有標籤化，因為這個病毒的感染其實真的不是我們控制的，所以我最近也開始要做一些課程和輔導，未來我們感染者怎麼樣避免被標籤化跟處理焦慮情緒，它的控制非常重要。

(示意圖/Shutterstock)

Q：周醫生您是覺得目前已經算是康復了是嗎？你今天的身體的狀態現在如何？

A：對，基本上我覺得昨天我就完全康復了，簡單的講，這一次Omicron真的沒有那麼可怕，我在這邊要強調的是，最困難的就是頭兩、三天，過去之後，基本上後面最多就是喉嚨痛有一些痰，所以跟我們平常的感冒完全一樣。

有一點我要特別提出來的，我常感冒，從前的每次感冒還會覺得疲勞，這次這個病毒，我喉嚨很痛，但精神不會不好，我每天早上起來覺得精神很好，就是喉嚨痛，所以吃東西一開始也是吞嚥很困難，其他都一切如常。、

Q：周醫師是乾咳，所以如果是喉嚨都不痛、濕咳的話，就比較可以安心，不是Omicron，可以這麼說嗎？

A：不能這樣認定。而且分乾咳濕咳可能沒有多大意義，我是乾咳，但我國外的朋友他是濕咳，痰很多、不粘稠。

●青壯年重症機率 跟走路摔倒一樣低

各位知道，這個新冠肺炎在Delta的時候，死者肺部充滿粘液，慢慢變種了之後，它不太會侵犯肺，主要是在上呼吸道，所以會咳，乾咳濕咳都有。濕咳就是會有一些痰，就要小心不要被嗆到，特別年齡大的人。3、4天後病毒量減少了，基本上就ok了。

但是問題是我們在台灣有兩群人很麻煩，一群人是老年人，一群人是小孩子，沒有疫苗風險就很高了。像我們這種年齡的人基本上風險很低，我們常開玩笑講，搞不好你會得到重症的機率，就跟你走到門口會摔倒的機率一樣低，那就是代表風險不大，就回家休息個幾天就好了。在國外，其實很多年前，他們就是感冒就回家休息3天，不要傳給同事。

我曾經在瑞典工作幾年，瑞典人很清楚，你如果咳嗽的話，老闆都會跟你說，你回家休息3天，不要把感冒傳染給我們了，他們本來就有這些動作。

Q：醫師，我也確診，喉嚨很痛，請問有什麼方法可以緩解？

A：喉嚨痛我自己有幾個辦法，我用鹽水漱口，有人說鹽水沒有效，沒有錯，我用鹽水漱口的目的並不是要殺病毒，因為溫水可以讓你的喉部保持濕潤，我其實也用了漱口水，但刺激性太強，它沒辦法像放鹽水一樣，可以讓我有時候吞一點進去，它整個會比較濕潤。我後來試了一下，不放鹽，只用溫水，效果也不錯，所以看你自己，試著摸索，找到一個最適合自己的方式，這個很重要。

我不是用鹽水殺病毒，所以我才建議要吃消腫的藥。第3個就是你吃東西不要吃太飽，因為吞嚥會很痛，你會覺得喉嚨有一些腫脹，吃東西就少吃一點，或者吃一些流質的東西就好，這個情況也就是2天，像我今天你看我的聲音是比較沙啞的，但是喉嚨已經完全好了，沒有問題。

(示意圖/Shutterstock)

●避免後遺症 注意記憶力和注意力

Q：如何避免康復之後留下有後遺症？

A：我到目前為止我的身體沒有什麼特別的副作用，有人提到的性功能會受損什麼的，將來還有待時間來驗證。

我明天會開始測一測我自己的記憶力和注意力，我覺得看起來以我自己的經驗，短時間之內，沒有什麼後遺症。但是長期來講的話，這個可能要追蹤，所以我自己還會不斷的追蹤我自己。

●避免轉重症 量血氧量壓、注意指頭及指甲顏色

Q：你日記裡有講到要監測血壓跟心跳，特別是規律的監測，該怎麼做？

A：很好的問題。一般來講我們認為血氧低於95%，可能就有一些風險了，90%以下的話你可能就要跟醫院聯繫一下，但一般人家裡應該都是沒有血氧機。

通常如果缺氧的話，手指頭周邊的末梢會出現一些顏色的改變，因為當你缺氧的時候，周邊的血管第一個會感受到氧氣不足，所以它會開始收縮，所以這時候手指頭會有出現變色的情況，可能有一些紫色或顏色比較暗，特別是指甲，所以說沒有血氧機也沒有關係，一個比較簡單的方法是可以觀察自己手指頭和指甲的顏色看有沒有變化。

血壓計大概家裡面都會有，你如果有高血壓，還有在服藥的人，我會建議你早晚量一下，如果你平常沒有高血壓的，或者你沒有吃高血壓藥物，如果出現頭暈，要趕快量一下。

如果連血壓計都沒有，你還有脈搏可以看心跳，如果血壓高，因為要把血量打出來，所以心跳會變得比較快，這個時候自己把個脈摸摸脈，然後記錄一下你的心跳，看你的心跳快慢，心跳的強弱，一般人心跳大概72條上下，65到80都還可以接受。最多大概80跳，心跳一變快，發燒也會變快，脫水也會變快，所以說這些就是你的身體已經在開始代償了。

Q：這次疫情，中藥很受重視，醫師的意見是？

A：臨床醫生注重的是安全性，我覺得整體而言，你如果願意吃一點，我覺得ok，有一些中藥的成分也是消腫解熱的，所以在這種情況之下它當然也會有效，所以它主要還是針對症狀，不是針對這個病毒來治療，這個病毒還是要靠我們自己的免疫力去跟他對抗，這個很重要。

我想都可以試一試，但是也不要太多，如果試了有效你就試一下，像我後來自己吃薄荷糖，我覺得也不錯。但我不能跟各位說你們都吃薄荷糖，這個就有點不太恰當。

居家的話，避免自己輕症轉重症，政府講了標準，醫生也講了很多，我自己一直覺得不太實用，因為我覺得距離我很遠，給各位一個觀念，大概我們一般人要從輕症轉重症的機會比例真的很低，不高，所以各位不要太恐慌。

Q：如何避免「長新冠」？也就是長期後遺症

A：台灣病例少，還沒有這方面的研究，看國外的研究Omicron的後遺症可能不高國外已經有一些提到的像什麼記憶力不好，都是在年齡大的。、

Q：只準備普拿疼夠嗎？

A：大概準備一下也不用太多，我提醒一下，小孩也好，我們也好，或者是年齡大了也好，如果燒高燒不退，代表你的免疫系統可能鬥不過它了，這時候有的是開始肺炎了。發高燒的時候重點是要弄個冰枕，要讓腦部降溫，用藥畢竟比較慢，你吃藥下去了，肝臟代謝到全身產生作用，那也是要一陣子的時間，所以你通常可以弄一個冰枕，擺在腦部，先保護腦部，這個是一個很重要的做法。

Q：確診後不吃藥會好嗎？

A：其實會好，因為是病毒，我這次其實嚴格講起來我沒有吃太多的藥，為什麼？因為它本身是病毒，你也沒有什麼特別好的藥，醫院裡重症的時候有殺病毒的藥，一般來講這種輕微的身體的免疫力，如果你是一般的人，不是特別有免疫方面的問題的話，基本上都可以克服的，只能是感覺很不舒服。

再來我覺得有一個可能性年齡大的人容易被嗆， 睡覺的時候可以把頭墊高，甚至真的不行的話，讓他坐著睡。

看起來海嘯即將來臨了，海嘯來的時候，沒有人可以幫你的，最重要的是要找一個支撐的點抓好，兩三天，海嘯過去這件事情就結束了。我今天的日記裡面我有提到最後的一句話，在這之前，我是活著就很快樂，我之後是可以快樂的活著。