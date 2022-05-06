面對Omicron本土疫情失守，在野人士要求衛福部長陳時中下台負責；面對記者詢問，陳時中一時語塞，最後回答：「已經下台了就沒有回應了！」前民進黨立委郭正亮直言，陳時中心裡有選舉的企圖，所以會解讀為人家在設圈套給他，他如果回應了，那就變成一個政治議題。郭坦言：「陳時中自己也知道，黨內有一些聲音認為，他防疫措施有部分是有問題的。」

對於有國民黨立委要陳時中為疫情失控下台負責，郭正亮5日在網路節目「民眾之聲」表示，陳時中心裡有選舉的企圖，所以他會解讀為人家在設圈套給他，他如果回應了，那就變成一個政治議題，而且就他的認知，問這問題的媒體，對他來說是敵台，所以他現在對選舉的議題，大概就是一律迴避。

郭正亮另指出，陳時中最近都不跑攤了，原因就是疫情這麼嚴重，他再去跑攤，被抓到也大概完蛋了，所以他沒跑攤，最近心情就很鬱悶，加上黨內有位潛在對手還一天到晚嗆聲。

郭正亮坦言，「陳時中可能自己也知道，黨內有一些聲音認為，他『防疫措施有部分是有問題的』，他應該是知道」。郭正亮並舉例，現在大家買不到快篩，快篩嚴重不足，加上雙北確診人數大增，病床也開始不足，光想就頭皮發麻。

對於有網友大讚台北市長柯文哲神預測疫情4月大爆發，陳時中回酸「印度神童」也不錯，郭正亮表示，很不幸這次柯P講對了，柯甚至進一步預測5月8日疫情會達到高峰。