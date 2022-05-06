本土疫情單日突破3萬個案，中重症人數也大增，其中一名24歲的年輕女子確診短短不到一周就重症身亡，引發關注。多位知名醫師也紛紛提出見解，其中高雄榮總副院長陳垚生也透露保命9字訣，直言判斷標準是「呼吸有沒有喘或胸悶」，若有出現就別再拖，盡速就醫。

這名24歲女子打滿3劑BNT，在上月26日出現發燒、腹瀉症狀，隔天PCR後陽性確診，被安排居家照護，但居家期間病情快速惡化，不僅持續腹瀉，還出現嘔吐情形，29日送醫，入住加護病房後，發生多重器官衰竭，本月1日病逝，自確診後短短6天就身亡，成為全台首例20歲年齡層死亡個案。

台大前感染科醫師林氏璧對此表示這個案例相當罕見，推測居家照護的3天應該很不好過，看起來吃什麼吐什麼，精神委靡、燒也退不了，再加上整個病程很不尋常，特別是她有腹痛，提醒確診者有類似狀況，「不要再等下去了」。

高榮副院長陳垚生也直言，此案例相當特殊，提醒居家照護民眾，不能輕忽任何症狀，提高警覺，其中最重要的判斷標準就是「呼吸有沒有喘或胸悶」，若有出現就別再拖，即刻就醫治療。