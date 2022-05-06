在各論壇穿搭討論上，不少消費者指出夏季服裝比冬季更難穿出時尚感，但其實只要挑對材質、色系，便能夠穿的既時髦又涼爽，以近期侯佩岑、吳速玲IG貼文為例，兩人近期皆以Club Monaco 2022春夏系列所呈現的清爽都市麗人模樣，十分適合做為日常上班、郊外旅遊穿搭模板。

侯佩岑以 Club Monaco展現夏季清爽都市麗人模樣，讓她笑稱自己是「侯秘書」，粉色麻質西裝外套1萬3900元、幾何印花絲質襯衫8900元、粉色麻質短褲4900元。 （摘自侯佩岑IG）

吳速玲表示穿適合自己的服裝，可讓人更自信， Club Monaco 長版花呢外套1萬1900元、 絲質排釦襯衫8900元、花呢短裙 7900元。（摘自吳速玲IG）

Club Monaco 荷葉袖子排釦上衣，6900元。（Club Monaco提供）

在貼文中侯佩岑便以淡粉色麻質西裝套裝，搭配絲質襯衫，呈現出柔美、清新不失知性的模樣，也讓她笑稱自己彷彿是「侯秘書」，而透氣的材質也提升穿著舒適度;而吳速玲則品牌韓國線修身藍色花呢套裝，呈現視覺上的清涼感，而她也透露穿著舒適修身的版型，可以讓人更有自信，另外由於Club Monaco春夏選用透氣天然材質像是蠶絲和亞麻，也因此更適合在夏季穿著。

Maje 2022春夏Summer Paradise限定系列。（Maje 提供）

至於渡假穿搭，則可參考Maje推出Summer Paradise限定系列，該系列以暖色調搭配花卉圖案為主，搭配具海洋風情的海星、貝殼等印花在系列單品上。在服裝上，則多了可敞開或繫上腰帶的寬鬆和服式外套、鏤空細節的洋裝、短褲，還有涼快輕盈的上衣，當然還有比基尼泳裝和帽子等，至於包款方面則有以酒椰葉編織托特包、鈎織M Basket草編包和夏季款式的M Bag，演藝海灘元素之餘，還保有時尚細節。