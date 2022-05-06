在各論壇穿搭討論上，不少消費者指出夏季服裝比冬季更難穿出時尚感，但其實只要挑對材質、色系，便能夠穿的既時髦又涼爽，以近期侯佩岑、吳速玲IG貼文為例，兩人近期皆以Club Monaco 2022春夏系列所呈現的清爽都市麗人模樣，十分適合做為日常上班、郊外旅遊穿搭模板。
在貼文中侯佩岑便以淡粉色麻質西裝套裝，搭配絲質襯衫，呈現出柔美、清新不失知性的模樣，也讓她笑稱自己彷彿是「侯秘書」，而透氣的材質也提升穿著舒適度;而吳速玲則品牌韓國線修身藍色花呢套裝，呈現視覺上的清涼感，而她也透露穿著舒適修身的版型，可以讓人更有自信，另外由於Club Monaco春夏選用透氣天然材質像是蠶絲和亞麻，也因此更適合在夏季穿著。
至於渡假穿搭，則可參考Maje推出Summer Paradise限定系列，該系列以暖色調搭配花卉圖案為主，搭配具海洋風情的海星、貝殼等印花在系列單品上。在服裝上，則多了可敞開或繫上腰帶的寬鬆和服式外套、鏤空細節的洋裝、短褲，還有涼快輕盈的上衣，當然還有比基尼泳裝和帽子等，至於包款方面則有以酒椰葉編織托特包、鈎織M Basket草編包和夏季款式的M Bag，演藝海灘元素之餘，還保有時尚細節。
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