俄羅斯外長拉夫羅夫日前稱納粹德國領袖希特勒可能有猶太血統，引發以色列強烈不滿，以色列總理班奈特今天表示，俄國總統普丁已為拉夫羅夫的發言致歉。

法新社報導，班奈特（Naftali Bennett）辦公室透過聲明表示：「總理接受普丁（Vladimir Putin）就拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的評論致歉，並感謝他澄清對猶太人和大屠殺（Holocaust）記憶的態度。」

但克里姆林宮對班奈特與普丁的通話摘要，並未提到普丁道歉，僅指出兩名領袖討論到大屠殺的「歷史記憶」。

拉夫羅夫日前在義大利電視台上被問到，既然烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）自己就是猶太人，俄國為何有必要讓烏克蘭「去納粹化」，對此他聲稱希特勒（Adolf Hitler）也有猶太人血統。

以色列外長拉皮德（Yair Lapid）形容拉夫羅夫此說「不可饒恕且可惡，也是可怕的歷史錯誤」。

另外，普丁今天在電話中也告訴班奈特，俄國仍舊準備提供安全通道，讓受困烏克蘭馬立波市（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的平民撤離。

根據克宮，普丁在與班奈特「仔細交換烏克蘭局勢的看法」時也說，基輔政府應下令躲藏在亞速鋼鐵廠的烏克蘭戰士放下武器。

占地廣闊的亞速鋼鐵廠遭俄軍包圍，受困在內的烏克蘭守軍堅守當地好幾週。裡面一些平民已成功透過人道走廊撤離，但還有平民困在廠內。（譯者：楊昭彥）1110506