今天為以色列慶祝建國74週年的獨立日，但中部城市伊勒（Elad）發生攻擊事件，醫護人員表示至少3人身亡、兩人受重傷。

近幾個星期，巴勒斯坦人和阿拉伯裔以色列人犯下一系列奪命攻擊。而根據以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（MDA），另有兩人傷勢中等或輕微。

警方初步聲明並未說明攻擊當下的情況或歹徒身分。

法新社報導，伊勒市大多數居民屬極端正統猶太教徒，而另一座極端正統猶太教占多數的城市布內布拉克（Bnei Brak）3月也曾發生攻擊案。

在發生今天的事件前，以色列多個地區自3月22日起的攻擊案共奪走15條人命。巴勒斯坦人在特拉維夫（Tel Aviv）地區犯下兩起奪命襲擊。

同一時期共有27名巴勒斯坦人和3名阿拉伯裔以色列人死亡，其中包括攻擊事件的歹徒，以及在約旦河西岸（West Bank）死於以色列安全部隊之手的人。

以色列慶祝獨立日，對巴勒斯坦人而言則是紀念大逃亡的日子，當年戰爭共有超過70萬巴勒斯坦人逃亡或被驅離。（譯者：楊昭彥）1110506