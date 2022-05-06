美債息再度上揚，引發投資者對通膨升溫和經濟衰退的憂慮。美股周四全面跳水重挫，不但將週三的漲幅一次吐光，今天驚人的逆轉，更使投資者遭遇2020 年以來最慘的一日。道瓊工業指數下跌1063點，跌幅3.12%；以科技股為主的那斯達克指數跌幅4.99%，雙雙創下2020年以來最大的單日跌幅。標普一樣慘、下跌 3.56%，今年第二糟。台積電、聯電ADR也無法置身事外雙雙重挫，台積電跌4%、聯電跌4.40%。

美股週四大幅回落，道瓊工業指數下跌1063點，跌幅3.01%，收在32997點，盤中更一度重挫1375點。

標準普爾500指數重挫153點跌幅3.57 %，收4146點。

科技股那斯達克指數下挫647點跌幅4.99 %，來到12317點。

費城半導體指數大跌158點，跌幅5.00%，收3005點。

美股今天在通膨、經濟成長趨緩及美國10年期公債殖利率突破3%等多重因素下全面重挫。

為平抑40年來高漲的通膨，聯準會（Fed）週三如期宣布升息2碼並將於6月開始縮表，雖然主席鮑爾明確排除在6月15日一次升息3碼的可能性，激勵美股周三全面大漲。不過華爾街投資分析師表示，市場不會買帳，因為先前許多Fed官員已經表示，針對高通膨需要加快升息步伐，因此鮑爾此次「鷹中帶鴿」言論未能撫平投資人對 Fed 可能採取激進政策的擔憂。

美國國債市場也出現了戲劇性逆轉。10年期美國國債殖利率回升突破3%，並觸及2018年以來的最高水平。利率上升可能為科技股帶來壓力，造成以科技股為主的那指跌幅創近2年來最糟。包括臉書母公司Meta Platforms和亞馬遜分別下跌6.77%和7.56%。微軟下跌4.36%。Salesforce下跌7.08%。蘋果下跌5.57%；此外，電動車大廠特斯拉更崩跌 8.33%。

美股道瓊與標普年初以來分別下跌9.2%、13%。那斯達克指數同期跌幅達21.3%，深陷熊市。