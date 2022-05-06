名車「互相吸引」釀擦撞？台中市南屯區昨（5）發生一起2車擦撞意外，1輛賓士車從後方追撞前方保時捷右後方，造成2車車身毀損，有眼尖目擊者發現，該款賓士車竟是要價888萬的「邁巴赫」新車，若選配後要價破千萬，可猜想後續維修費用可觀。

台中市南屯區文心路一段，5日下午約16時，警方接獲報案發生車禍事故，現場有二輛自小客車發生踫撞，無人受傷，雙方均未酒駕，警方初步研判是變換車道未禮讓發生事故，詳細肇事責任有待釐清；事故照片曝光，只見2車在內車道，黑色賓士車頭撞上白色保時捷右後門，造成保時捷鈑金凹損，賓士車也有保險桿損毀。

賓士車從後方追撞前方保時捷的右後方，造成2車車身毀損，而有眼尖目擊者發現，該款賓士車竟是要價888萬的「邁巴赫」新車，選配後要價破千萬。（翻攝自記者爆料網）

有目擊民眾拍下事故照片，網友發現該輛黑色賓士車款式很少見，竟是要價888萬的「邁巴赫」新車，選配後更是破千萬、要價不斐，被稱為「賓士王」，網友笑說想見後續維修費用不便宜。

據悉，邁巴赫（德語：Maybach）在1921年到1940年間活躍於歐洲豪華汽車品牌與，車廠創始人卡爾邁巴赫的父親威廉·邁巴赫曾擔任戴姆勒發動機公司（今日梅賽德斯-賓士集團前身）的首席技術總監，如今車廠名改為邁巴赫製造廠（Maybach Manufaktur），屬賓士集團底下等級最高的豪華房車專用品牌。