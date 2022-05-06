去年10月新北市新莊區發生一起逆倫凶殺案，20歲李姓男子不滿撫養他16年的鄰居阿嬤拒絕給他錢，竟殺害阿嬤，且在拿走11萬餘元後先去買春，再逃到花蓮逛夜市吃燒烤、鹽酥雞。李男被捕後竟主張自己有精神障礙，亞東醫院鑑定報告近日出爐，認定李男行兇時精神正常，「有完全罪責能力」！新北地院5月6日將召開審理庭，就李男精神狀況進行辯論。

犯下令人髮指犯行的李姓男子原本是被害阿嬤鄰居的外孫，李男母親精神狀況不穩定，父親不知去向，外婆又忙著工作維持家計，沒辦法照顧他，因此交給鄰居阿嬤楊姜女士照顧，後來李男外婆生病，無力支付保母費，楊姜阿嬤心想家裡不差一個人吃飯，因此免費照顧李男，扣掉李男曾由親舅舅等人照顧3年的時間，前後撫養他共16年，沒想到這位慈悲的阿嬤最後竟命喪李男刀下！

李男去年10月21日殘殺恩人阿嬤20餘刀後，先到台北市林森北路花7千元買春，還豪氣給3千元當小費，再搭計程車逃到花蓮逛夜市，隔天凌晨在鹽酥雞攤前遭警方逮捕。面對警方詢問為何殺人，他竟淡然回應，「就是不爽，給機會了還不給錢」。新北地檢署認為他手段凶殘、惡行重大，且毫無悔意，依強盜殺人罪起訴，並建請法院求處重刑。

李男行兇被捕後竟向警方表示，刺殺恩人阿嬤的原因：「就是不爽，給機會還不給錢！」（圖／報系資料照）

不料關在台北看守所的李男使出「精神障礙」招數，向承審本案的新北地院主張自己的精神有問題，讓被害鄰居阿嬤的家屬十分不能接受，家屬透露，他們和媽媽一起照顧李男16年，從未發現他有精神問題，李男也沒有嗑藥情形，怎麼在犯下滔天大罪後就自稱精神有狀況？因此懷疑幕後有高人指點，顯然就是想逃避死刑。

被害鄰居阿嬤家屬的律師謝智潔為此向新北地院聲請精神鑑定，承審法官裁准交由亞東醫院處理，鑑定報告日前出爐，醫療團隊斬釘截鐵認定李男精神狀況正常，因此犯案時「有完全的罪責能力」。

鑑定報告指出，仔細調查李男的成長背景，確認李男的原生家庭不撫養他，因此由鄰居阿嬤和子女們照顧他長大成人，而鄰居阿嬤的家庭親職能力不輸正常家庭。換句話說，在專業醫師、社工、心理師等人鑑定下，鄰居阿嬤從小到大給予李男的關懷和照顧，幾可取代原生家庭。

對此，新北地院將在5月6日上午9點20分召開審理庭，傳喚李男和被害阿嬤的兒女出庭，法官除了將詢問被害家屬當初撫養李男的生活情形，檢、辯及被害家屬3方，還可能針對亞東醫院的鑑定報告，就李男精神狀況進行辯論。

亞東醫院精神鑑定報告出爐，認定李男殺害恩人阿嬤時，精神狀況沒問題。（圖／報系資料照）

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