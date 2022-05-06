「世界上已經沒有人關心你了，只有我媽和我關心你，我媽照顧你16年，你怎麼下得了手！」被李姓男子持刀殺害母親的楊先生，至今仍無法接受最親愛的母親離開人世的事實。隨著鑑定報告出爐，楊先生向本刊透露一段不為外界知道的秘辛，原來李男的爺爺和舅舅都曾經照顧過李男，但最後都放棄，只有他母親好心接納李男，不料竟賠上了寶貴生命。

楊先生呼籲法官判李男死刑，不然目前只有20歲的李男，出獄後才40幾歲的壯年，不知道還會幹出甚麼傷天害理的事，大家都剉在等！

52歲的楊先生從事風管工程，他指出，李男小時候在他們悉心照顧下，長得白白胖胖、很可愛，念小學時，李男住在台南的爺爺曾接李男回去，準備擇期帶他到美國定居，不料李男跟著曾任學校校長的爺爺住不習慣，爺爺也嫌棄他，認為彼此生活習慣有差異，楊先生和母親心軟，讓李男回來住並繼續照顧他，李男爺爺後來就移民去美國，沒了音訊。

李男翹班搭計程車去恩人阿嬤家要錢，被拒絕就持刀行兇搶錢。圖為命案現場。（圖／報系資料照）

楊先生表示，李男的長相看起來很無害，其實他說謊成性，常常偷錢，又裝作很無辜的樣子，被罵就翹家，16歲時偷了他母親4、5萬元離家出走，他氣不過，把他抓到派出所，警方一查人口資料，才發現他還有個舅舅，舅舅把他接回家住了3年，但李男書不好好念，又好吃懶做，舅舅氣得把他趕出家門，李男不想工作，竟然在板橋一帶當起流浪漢。「19歲好手好腳竟去當流浪漢，你能相信嗎？」楊先生生氣的說。

後來李男肚子餓得受不了，回頭向楊家求助，楊先生帶他一起做工程，沒想到李男竟謊稱要上廁所，偷偷返回楊家，向阿嬤要錢被拒就殺了她，至今仍讓楊家人悔恨不已。

楊先生表示，李男現在20歲，如果法官判他死刑，最多只有廢死團體會罵，萬一饒他一命，按照法律規定，無期徒刑至少關25年，那麼他出獄時正值40幾歲的壯年，靠著他那張無害的臉，未來不知道還有誰會賠上性命。楊先生說自己25年後已經超過75歲了，還在不在人世間也不知道，但是屆時李男還有不少親友，未來會發生什麼事，他實在不敢想。

楊先生痛批李男比起在台北捷運隨機殺人的鄭捷更可惡，因為李男殺害的是手無縛雞之力的老人家，而且這位老人家還養了他16年，這種人哪有什麼教化可能。當初他媽媽被害時，一定也想不到養了李男16年，從小一直帶在身邊、還讓他睡身邊就近照顧，最後竟會對她不利，如果不判李男死刑，未來他出獄後，不知道還有誰會受害。

新北地院委託亞東醫院精神鑑定報告出爐，合議庭是否會根據鑑定結果判處李男死刑，備受關注。（圖／報系資料照）

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