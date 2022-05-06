找租屋最佳範例！1名女網友想與姐妹在台北找到合適租屋處，在臉書社團分享照片並稱「無不良嗜好、很好相處」，律師林智群幫忙分享文章說「我們家好像有空房間，我回去找找看」，網友看到原PO美照露白皙長腿與迷人大眼，留言「介意多一個室友嗎」、「這就是為什麼我這麼努力賺錢買房的原因」。

臉書「台北租屋、出租專屬社團」日前有名網友分享1張Instagram限時動態截圖，1名女子發文稱想與親姊妹、共2名女子一起要找租屋處，她說2人都是社會新鮮人、有穩定工作，分別在科技業與會計業，也沒有不良嗜好、好相處，希望能在北市找到整層住家，預算在3萬內。

女子與姐妹想在台北找合適租屋，在臉書分享照片並稱「無不良嗜好、很好相處」，律師林智群幫忙分享文章說「我們家好像有空房間，我回去找找看」。（翻攝自林智群臉書）

律師林智群在個人臉書分享該篇貼文，笑說「我們家好像有空房間，我回去找找看」，其他網友也紛紛留言「好像是個買房的好理由」、「二位租客各有一位男朋友」、「有妹妹的照片？」、「空房間？主臥嗎」、「你老婆在你後面看著你，她似乎很火」、「你想吃姐妹丼」。

也有網友說「介意多一個室友嗎」、「感覺少打一個0都租的到」、「現在買房來租還來得及當房東嗎」、「我...可以幫忙煮飯倒垃圾」、「這就是為什麼我這麼努力賺錢買房的原因」。