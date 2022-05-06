「可能是最後一次質詢」 羅智強道別北市議會獲全場掌聲、柯文哲也鼓掌

國民黨台北市議員羅智強昨（5日）宣布將辭去議員一職，展現參選桃園市長的決心。他昨晚也在臉書寫下「離情依依」的心情，感謝質詢夥伴、市民、大安文山選民等等。貼文曝光不到一天時間，已有1.4萬人按讚。

羅智強昨最後一次質詢台北市長柯文哲，結束後一鞠躬表達感謝；受訪時意有所指說，帶職參選雖是台灣政治普遍現象，但顯然綠營朋友用更高標準看他，這是另一種「雙標」，但他正向看待。

羅智強也在臉書寫下，5日是和議員秦慧珠、游淑慧最後一次聯合質詢，三年半的時間，很高興也很榮幸和二位專業、優秀的夥伴同一個質詢組，很珍惜這一段緣份，謝謝二位質詢組的好夥伴、謝謝議會裡一同監督市政的議員同事們、謝謝和他一起為了台北進步有許多建設性合作的柯文哲市長和市府同仁、謝謝給他機會服務的大安文山選民、謝謝所有的台北市民。

羅智強也提到，忽然有點感傷，其實真的蠻喜歡在台北市議會工作的這段時間，很充實的施展抱負，有很多好朋友一同作戰，是從政30年來最愉快、也最有發揮空間的一段時間。不少網友湧入其臉書留言表示，「當下分離，是力量的擴散」、「我們桃園人歡迎你」、「雖然不捨強哥離開台北市，但還是為你加油」、「換上另一個戰場！ 開創出另一片藍天」。