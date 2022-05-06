疫情期間使得作息改變、無形的生活壓力及新冠疫苗接種後也可能導致罹患帶狀皰疹機率增加。，一般認為年長者罹患帶狀皰疹機率較高，但最近年輕人發病的情形也不少，長時間處於壓力狀態、習慣熬夜、作息不正常等因素，導致免疫力下降外，接種新冠疫苗後造成身體免疫系統的改變，也可能使帶狀皰疹的發生率增加。

●疲勞、換季易好發 免疫力下降最相關

皮膚科主任蔡長祐醫師說明，帶狀皰疹俗稱為「皮蛇」，是水痘帶狀皰疹病毒活化引起的皮膚病，好發於冬季至早春之間，通常是過度勞累、緊張、季節變換之際而發生；帶狀皰疹與免疫功能低下有關，隨著年紀增長所導致的免疫力下降是水痘帶狀皰疹病毒再次活化的重要因素。

●莫名頭痛、腰痛等7症狀 小心可能是帶狀皰疹

蔡長祐指出，帶狀皰疹初期皮膚的症狀並不明顯，大多患者在水泡出現前48至72小時，患部會出現刺痛、燒灼或發癢症狀，常常因不明原因頭痛、胸痛、腹痛或腰痛至相關科別求診，當幾天之後開始出現紅疹與水泡，才知道得了皮蛇。

●帶狀皰疹全身都可能出現 最怕併發神經痛

蔡長祐提及，皮疹水泡基本上只會出現在身體或臉部的單側，其中以胸椎到腰椎的神經節部位是最為好發的地方，但也可能發生在臉上、頭頸部、手臂、甚至腿上。帶狀皰疹後神經痛(PHN)是長完皮蛇後最常見的併發症，有些患者因此痛到懷疑人生，不僅干擾睡眠及日常活動，更可能失去獨立生活的能力。

●得過不代表免疫 高危險族群應積極預防

蔡長祐提醒，罹患過帶狀皰疹並不代表終身免疫，當人體抵抗力下降，還是有可能復發，特別是50歲以上、慢性病患者或生活作息不正常、壓力大等免疫力較差者都是帶狀皰疹的高危險族群；建議維持健康的生活型態、充足睡眠、調適壓力及接種帶狀皰疹疫苗都有助於提升免疫力。

值得一提的是，當出現不明原因單側疼痛或水泡時，應儘速就醫治療，以減少帶狀皰疹神經痛的發生率。