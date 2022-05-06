本土疫情持續升溫，台灣已經連續8天單日破萬人染疫，隨著確診者暴增，被列居隔的人數也不斷飆漲，不少民眾哀嚎生計恐受影響，對此《中時新聞網》也整理出申請防疫補償金與勞保普通傷病給付，常見的7個問題供民眾參考。

一、誰可以領勞保普通傷病給付？

有勞工保險的勞工確診，不論是居家照護，或者被送到集檢所、防疫旅館與醫院，只要是因為確診導致無法取得原有的薪資，第四天起就可依規定請領傷病給付。

二、勞保普通傷病給付可拿多少？

以勞保普通事故保險最高投保金額4萬5800元為例，居家照護10天試算，勞工可請領5343元的普通傷病給付。

三、因公染疫的話可領傷病給付？

依《勞工職業災害保險及保護法》規定，勞工因公染疫可請領職災傷病給付，以職災保險投保上限7萬2800元、居家照護10天試算，共可領1萬6897元職災傷病給付。

四、哪些人可以申請防疫補償金？

被匡列居家隔離的人與照顧者都可以請領防疫補償金。

五、確診者能夠領防疫補償金嗎？

根據規定確診者不能領防疫補償金，但如果確診者本是居隔者，居隔期間是可以請領防疫補償金，確診以後第四天起就改領勞保普通傷病給付，兩者並不衝突。

六、防疫補償金的金額是多少呢？

防疫補償金每日1000元，可領多少則取決於居隔單上的日期。

七、居隔新制3＋4可拿幾天補助？

居隔新制3＋4的規定，前3天居家隔離，後4天則變成自主防疫，因此只有前3天可以領防疫補償金。