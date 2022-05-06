今天在大聯盟場上天使以8：0痛宰紅襪，此戰日本「二刀流」大谷翔平再次登板投球，而他繳出相當完美的成績，總計投7局被敲6支安打無失分，飆出11次三振沒有任何保送，強勢奪下本季第3勝，自責分率也下降到3.08，此外打擊方面他擔任先發第3棒指定打擊，繳出4打數2安打1分打點成績。

大谷本季打擊成績普通，上季揮出46支全壘打的他目前僅累積4轟，不過在先發投球表現上感覺狀況不錯，此戰他完美封鎖了紅襪打線，除了7局11K無失分，他的好球率高達81.8%，為生涯新高，累積投了99球有81顆好球，最快球速100 mph，如此表現難怪對方難以打下分數，而招牌的「魔鬼指叉」則投了10顆。

首局上場大谷就狂飆3次三振，在與紅襪首棒「故事哥」史多瑞(Trevor Story)決戰時就祭出拿手指叉球讓對方揮棒落空。第2局並未投出三振，遭本季低迷的一壘手達爾貝(Bobby Dalbec)敲出一壘安打，不過他仍成功化解危機。第3局被敲2支一壘安打，但也送出2K，他連用3顆好球再次解決史多瑞，使出2顆滑球和1顆四縫線快速球。

第4局更加精采，面對佛度戈(Alex Verdugo)和達爾貝他都是連續放送3顆好球K掉對手，6次投球中使用4顆招牌指叉球，其中指叉球最快球速有90.2 mph。第5局遭到小布萊德利(Jackie Bradley Jr.)擊出二壘安打，但隨即解決3人，其中又包含2K，史多瑞再次成為苦主，今天他完全拿大谷沒辦法，狄弗斯(Rafael Devers)則同樣禁不起指叉球威力。

Just Shohei Ohtani knocking his own number off the scoreboard 😅 pic.twitter.com/aXAGo9Bn5I — SportsCenter (@SportsCenter) May 5, 2022

第6局一上來又以連3好球解決波格茲(Xander Bogaerts)，再來雖被馬丁尼茲(J.D.Martinez)敲出二壘安打，但他仍舊挺住。第7局再對上史多瑞，雙方死鬥到2好3壞，最後大谷用97.6 mph四縫線快速球三振對手，結束此戰投球任務，史多瑞4打數無安打苦吞4K，全都由大谷送上。而大谷的打擊也不馬虎，8局滿壘時敲安拿下分數，目前打擊率是.240。