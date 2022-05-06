俄軍主戰坦克T-90M上周才運往烏克蘭前線，被視為俄軍一大利器，但據烏克蘭軍事記者報導，一輛T-90M坦克在哈爾科夫郊外被烏軍擊毀，變成焦黑的廢鐵。名嘴李正皓表示，這一張報廢的T-90M照片震驚所有的軍事迷，可以想見未來普丁的武器，只會愈打愈少；並指出，俄羅斯很慘，俄羅斯現在「勝利日」的閱兵規模會少掉1/3，這1/3就是直接派到烏東戰場，然後剩下2/3作為閱兵，而閱兵後他們也會派去烏東。

李正皓5日在《關鍵時刻》節目中表示，現在要逆轉戰局了，西方的四大重砲集體抵達烏克蘭。比如瑞典的弓箭手型自走榴彈砲，比美國M777更好用，瑞典弓箭手型自走砲就像一輛坦克，它發射榴彈砲時，只要直接在駕駛艙裡面按一個鈕，就打出去了，然後也自動裝填。M777就需要一輛吉普車在前面拉。

李正皓接著指出，最厲害的部分，四大榴彈砲竟然統一口徑都是155mm。美國聲援烏克蘭的155榴彈砲有14萬4千枚，而原本法國、美國、德國、瑞典的榴彈砲，全部都用155mm榴彈砲，都是神劍導引。這也就是為什麼俄軍在哈爾科夫，要退後40公里，因為神劍導引射程就達40公里，所以俄軍必須退到射程之外。

李正皓指出，俄羅斯很慘，俄羅斯現在「勝利日」的閱兵規模會少掉1/3；這1/3就是直接派到烏東戰場去打仗，然後剩下2/3閱兵，閱兵完後也會派去烏東戰場。

李正皓表示，俄烏戰場有一張照片震驚了所有的軍事迷，一個戰地記者拍下一張報廢坦克的照片，大家一看不得了，竟然是T-90M坦克。T-90M坦克之於俄羅斯的陸軍，就好像「莫斯科號」之於俄羅斯海軍，這是普丁的家底，也只有38台。不過，標槍面前人人平等，來一個標槍一樣被「開罐頭」，可以想見未來普丁的武器只會愈打愈少。