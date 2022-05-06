2002年出道的彭于晏，演出《愛情白皮書》、《蜂蜜幸運草》等偶像劇大開知名度，這些年則在電影圈發展，接演《翻滾吧！阿信》、《寒戰》、《長城》等電影，俊俏臉龐配上肌肉棒子身材，讓他成了動作男神，這幾年將事業重心放在大陸的他，因上海封城的關係，他也受困當地，直到近日被目擊疑似現身機場，終於可飛離上海，長期隔離後的頹廢近照曝光，也引發熱議。

彭于晏近年多在大陸發展，居住於上海，因此受到這波疫情影響，被封城困住，每天唯有做檢測跟遛狗能短暫下樓，彭于晏因此頻繁更新社群，不僅天天秀出自煮的3餐，還瘋狂回覆粉絲私訊，幫女生挑美甲款式這種任務都可以接受，坦言自己做這些事情「只是太無聊」。

彭于晏曬自拍照，不但滿臉鬍渣很頹廢，還被發現變胖。(取材自yuyanpeng IG)

如今上海封城超過1個月，終於有鬆綁跡象，彭于晏昨天(5/5)在IG貼出多張近況自拍照，大方整臉全露，不僅在家打扮超隨興，甚至懶得打理「門面」，除戴著眼鏡外，下巴滿是鬍渣也懶得剃，甚至被發現俏臉比過去圓潤了許多。

彭于晏被目擊現身上海浦東機場，終於解除隔離。(翻攝自微博)

不僅如此，不久後有網友目擊，彭于晏現身上海浦東機場，穿著跟IG中自拍照一樣的灰色居家T恤、揹著大背包，跟著人群一起排隊，該網友表示自己也在隊伍中，準備前往澳洲，推測彭于晏這趟的目的地相同，也有謠傳他是要返台，總之終於能解隔離開上海，而這段時間的隔離，也帶來不小殺傷力，網友紛紛驚呼「一場疫情讓男神變大叔了」、「男神好像變胖了」、「頹廢的男神還是帥啊」。