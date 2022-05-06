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維基百科遭竄改「防疫失當被起訴」 陳時中：不對就會提告 先忙疫情

本土疫情大爆炸，昨日（5）更衝破3萬例確診，引發民眾恐慌。有網友跑去指揮中心指揮官陳時中的維基百科頁面修改，「防疫失當、惡意放寬，陳時中在2022年8月被依法起訴」。陳被問到此事，不滿道「有天覺得不對就會告」；有網友則直言「公道自在人心」，認為陳的防疫做得如何人民心裡有數。

有網友在陳時中維基百科上竄改資訊，寫下「Covid-19疫情在台灣2022年8月30日結束，疫情指揮官被追究責任，2022年本土爆發原因在陳時中不但沒加強疫情管控，還惡意放寬，造成多數人確診，因此追究相關責任，陳時中被依瀆職罪依法起訴」。

陳時中昨日在例行記者會上被問到此事，表示目前疲於處理疫情，沒心情也沒去看網路上的內容，「有天覺得不對就會告」，停頓一下後又補充「套一句大家常說的，保留法律追訴權」。

陳時中維基百科被竄改的文字目前已被移除，此事卻引發熱烈討論。網友紛紛湧入《中時新聞網》、《yahoo！新聞》留言：「公道自在人心」、「那段文字改得是否有理，人民心裡有數」、「如果講的是事實，是要起訴什麼？」「的確惡意放寬，根本不把台灣人的命當命」、「時中生氣了」、「不是說要負責嗎？」「笑死人」、「快去吿啊」。