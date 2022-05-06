一名自稱從事藝術創作的陳姓男子，在高雄市某影城附近假藉藝術創作「正妹100吻大挑戰」，搭訕路過的制服正妹高中生，上前要求兩人一起合照，還拿出她和其餘正妹合照相片，讓女高中生降低心防，未料當拍攝時，陳男竟趁機親吻臉部兩次，女方嚇得逃跑報警，陳男並反控她想紅才提告把事情鬧大，高雄高分院依違反性騷擾防治法判處陳男有期徒刑8月定讞。

根據判決書，遭受騷擾的女高中生表示，一名自稱從事藝術創作的陌生男子，在108 年3 月28日晚間，在高雄某影城突然上前搭訕，說他有一個企劃需要正妹與他合照，問她可不可以幫忙，對方有拿出手機讓她看，都是正常的合照，於是就答應與他合照，想不到合照時，對方趁機以嘴唇親吻我的臉頰1 下。

女高中生當下愣住沒有反應過來，接著他又親了第2 下，女方當場嚇得跑走，一路哭著回家，心理覺得覺得非常沮喪跟超級噁心。經告知家人討論後，決定報警提告。

陳男到案後辯稱，他是臺灣從事與路人合意，拍攝親吻動作藝術合影的著作人，廣為媒體報導，提供社會經驗法則參考資料、正妹100吻大挑戰！宅男的百吻計畫。

陳男還進一步強辯，找異性拍攝親吻動作的藝術合影，當然不是因為性傾向，更不可能是為了滿足自己性慾而拍攝，在臺灣地區從事親吻動作藝術合影的人，不只有他一人，該位女高中生有可能是遇到其他拍攝藝術合影的人對她做出不禮貌行為，也有可能是她基於想紅或其他不法原因，故意提起性騷擾告訴，實在非常不可取。

高雄地院調查，女高中生指證歷歷，陳述案發經過前後一致，並堅稱沒有認錯人，一審判陳男有期徒刑8月。但男方不服上訴。二審法官認定，女方為維護自身不受性騷擾之權利，勇於出面控訴，經過漫長程序，包括陳男於案發後對A 女及其家人提出諸多訴訟，取得A 女個資向學校申訴性騷擾，基於修復式司法之理念，若法院刑度過低，等於向女方表示其法益在法律上不值得高度保護，對於被害人之心理再度造成創傷，因此維持原判。