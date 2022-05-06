新冠肺炎本土疫情延燒，昨（5日）確診突破3萬例，創下歷年新高，名模洪曉蕾前夫王世均在臉書發文表示自己確診，由於日前感到身體不適，做了快篩及到醫院進行PCR檢查，結果都呈陽性，他也透露病況：「目前沒有發燒，其他的症狀就靜等緩解。」

王世均昨（5日）在臉書發文，一開始就直接表明：「是的，我確診了」，接著還原過程，他表示5/3號晚上感覺身體不適，隨即做了快篩，但結果一切正常，沒想到隔日發燒到38度2，依公司規定居家隔離辦公，但快篩結果還是正常，接著陸續出現胸悶、咳嗽、鼻塞、全身痠痛、冒汗等症狀，甚至一直疲倦想睡覺，後來再快篩一次就出現陽性反應，隨後便到醫院做PCR檢查，結果也是陽性，一得知確診後，便開始執行居家隔離辦公。

王世均表示目前沒有發燒，其他症狀就靜等緩解，至於朋友及家人也都平安無恙，確診這段時間收到來自各界關心訊息，由於沒辦法一一回覆，就在臉書一併感謝大家，最後更不忘向所有第一線醫護人員致謝：「你們辛苦了。」

對此，網友也紛紛留言關切：「哥平常有在運動抵抗力強，應該很快就會康復」、「保重，忍過幾天就免疫了」、「保重身體，早日康復，好好休息，多喝水」、「務必保重，好好休息擊退病毒」、「保養體力，恢復更快，祝早日康復」。