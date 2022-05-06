今晴朗穩定，全台高溫逾30度，日夜溫差大。中午過後對流發展，局部山區有陣雨，部分平地也有機會下雨。8日母親節鋒面接近，天氣轉不穩定，有雷雨機率；下周五再一波鋒面到，恐伴隨劇烈天氣！

受偏東風影響，今東半部、北海岸地區有零星降雨，各地恢復晴朗穩定，白天高溫上看30度，中南部達33、34度。各地氣溫：北部20至30度、中部20至33度、南部21至34度、東部20至31度。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今白天暖熱、早晚稍涼，午後雲量增多，山區有陣雨或雷雨，雨勢外溢，局部平地也會受影響。

最新模式模擬，8日將有梅雨季第2道鋒面接近，全台轉陣雨或雷雨，天氣不穩定；要等到下周三鋒面減弱，暖氣團威力回復，天氣晴朗「暖熱如夏」，又是典型的午後天氣。

下周五、六第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，吳德榮特別提醒，這波鋒面伴隨劇烈天氣，應注意；接下來鋒面南移至巴士海峽，有沒有可能滯留，還要再觀察。