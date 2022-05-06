全球半導體整併再添喜事！美商邁凌、慧榮釋出重大宣布，雙方達成協議，邁凌依約透過現金與股票交易收購慧榮，合併後公司企業價值將達80億美元。在此項併購案中，慧榮的每股美國存託憑證(相當於慧榮科技的4股普通股)均將獲得93.54美元現金以及0.388股之美商邁凌科技普通股，相當114.34美元(基於美商邁凌科技於2022年5月4日的收盤價)，預計在此收購後，邁凌將躍升前十大半導體IC設計供應商。

雙方預計在收購完成後，合併後的公司將具備高度多元化的技術平台，在寬頻、連線、基礎建設與儲存設備的終端市場上擁有強大的地位。邁凌的射頻、類比/混合訊號與處理能力，結合慧榮科技領先市場的NAND Flash控制晶片技術，將完成全面的技術堆疊，充分掌握端對端平台的全面功能，更將加速開拓企業、消費與其他諸多相關市場的成長。年度合併營收則可望突破20億美元，同時憑藉技術廣度的支援，整體潛在市場機會達150億美元。

合併後的規模預期將提供額外技術、資源與能力，進一步加速產品創新，提升營運效率，同時也更有效降低製造成本。邁凌與慧榮將共同擁有廣泛的資源，以更地支持合併後公司的廣泛客戶關係。交易預計將在完成後的18個月內實現至少1億美元的年度運轉率協作效應，還有機會立即、大幅推升美商邁凌科技的非公認會計準則(non-GAAP)每股盈餘數字與現金流表現。

邁凌董事長兼執行長Kishore Seendripu表示，合併後的公司規模擴大，在半導體產業造就了業績超過20億美元的新巨擘，經營同時橫跨了一系列多樣化的終端市場，地位與版圖均不容小覷。邁凌已經展現了強大且成功的整合佳績，並且期待這次合併持續推動強勁成長、不同凡響的營業利益率與豐碩現金流。

根據最終協議條款，交易對價係以93.54美元的現金加上0.388股美商邁凌股票，換取每股慧榮科技美國存託憑證(ADS)；並以23.385 美元現金以及0.097股美商邁凌普通股換取非由ADS代表之慧榮普通股。交易完成後，邁凌股東將擁有合併後公司約86%的股份，慧榮股東則將持有合併後公司約14%的股份。若以邁凌2022年5月4日之收盤股價為準，慧榮之交易對價總額隱含價值為38億美元。

邁淩擬以合併後公司之現金部位以及富國銀行的全額債務融資，共同支應31億美元的現金對價。這項交易不受任何融資條件限制，並可望於2023年上半年完成，僅需滿足慣例成交條件即可。