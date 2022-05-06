台鋼集團旗下特殊鋼大廠榮剛(5009)董事會通過2022年第一季財務報告。第一季合併營收26.43億元，年增49.6%；稅後淨利為3.68億元，年增133.5%，而歸屬母公司業主淨利為3.46億元，年增136.4%、季增41%，每股稅後盈餘(EPS)0.77元，年增126.5%、季增37.5%，同時創11年以來單季新高。

榮剛指出，受惠於2021年第四季接單暢旺，反映在今年第一季營收上，第一季營收為近三年來單季最好的成績，年增49.6%、季增3.8%，而今年第一季的毛利率為31.7%、營益率為16.2%、淨利率為14%，不僅同步揚升且同創歷史新高，毛利率季增1.5個百分點、年增10.8個百分點；營益率季增2.9個百分點、年增6個百分點。繳出亮麗成績主要室內部與外部因素策略佈局得宜所致，內部因素是銷售組合優化、銷售單價提高、成本下降，外部因素則是因為美元匯率回升、取得美國232關稅豁免、海運運費下降等，也促使第一季獲利創11年以來單季新高，每股稅後盈餘(EPS)0.77元，年增126.5%、季增37.5%。

榮剛表示，今年第一季接單持續暢旺且創歷史新高，各月BB Ratio(訂單出貨比值)皆高於1.25，訂單能見度已至10~11月，除了因疫情減緩，航太產業訂單增加、訂單單價提高之外，俄烏戰爭致使烏克蘭特殊鋼大廠停產，再加上歐洲能源價格大漲，使得煉鋼成本大增，歐洲各鋼廠紛紛減產因應，都導致來自歐洲訂單激增。在美國方面，基礎建設因疫情引起的缺工缺料情形好轉，另外，美國為了填補俄羅斯供應歐洲油氣的缺口，頁岩油也逐漸恢復開採生產。此外，因戰爭的關係，特鋼廠為供給國防需求，原民生產業需求轉為進口，致使美國市場非常熱絡。

就產業面來說，航太產業一般雖預估於2023年可望回復到2019年疫情爆發前的需求，不過從今年第一季航太出貨佔比較去年第四季已有明顯成長，顯示航太系統廠產量增加，備料腳步也有加快的趨勢。此外，各國對俄羅斯供應天然氣及石油的抵制帶動原油價格上漲、積極開採，能源油氣產業需求也進而提升，預計油氣產業用鋼也會逐月成長。

榮剛去年每股盈餘1.7元日前董事會決議分配110年第四季股利，擬盈餘分配之現金股利每股1.4元。而榮剛周四董事會決議不分配110年第一季股利。公司將於5月26日召開股東會，地點位於台南市柳營區工二路10號(公司總部大樓1F會議室)。

除了營運取得亮眼表現之外，榮剛近來在公司治理也獲得肯定。台灣證券交易所日前公布第8屆公司治理評鑑結果，榮剛較去年成績躍昇一階，首度獲得排名前5%佳績。對此殊榮，董事長王炯棻表示感謝主管機關的肯定，這個成績彰顯榮剛對公司治理的重視，也是全體員工齊心努力推動ESG所得到的成果。榮剛身為永續經營的在地企業，向來致力於公平誠信經營、保障股東權益、善盡企業社會責任，往後也將繼續以具體行動落實企業ESG承諾，將經營績效回饋給長期支持公司的股東與社會大眾。