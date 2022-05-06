台鋼集團旗下特殊合金材料廠精剛(1584)召開董事會，會中通過2022年第一季財報，2022年第一季營收為新台幣3.32億元，年增86.13%、季減15.1%，稅後淨利0.32億元，年增近6倍，基本每股盈餘(EPS)為0.27元，創11年來新高。

受到新冠疫情和俄烏衝突的雙重影響，精剛為尋求穩定供應鏈，及致力於中長期策略發展定位，新增鎳基超合金熔煉產線擴增產品產能，並獲得成效，除舊客戶訂單回流外，並積極開發新客戶以及成功拓展歐美及印度等市場，致主要產品鎳基超合金及鈦合金在整體接單表現大幅成長，營收亦隨之成長，尤其是營業利益從去年同期的虧損轉為正數，且毛利率亦提高至15%以上，精剛公司首季EPS 0.27元更突破近年同期新高，交出一張漂亮的成績單。

精剛第一季營收為新台幣3.32億元，年增86.13%、季減15.1%，營業毛利0.50億元，年增675.75%，毛利率15.1%，季增0.8個百分點、年增11.5個百分點，營業利益0.27億元，成功轉正，年增464.64%，營益率8.1%，季增4.6個百分點、較去年同期轉正數，稅後淨利0.32億元，年增596.98%，基本每股盈餘0.27元，相較去年同期0.04元、去年第四季0.23元成長，並創下11年來新高。

由於市場對高階合金產業發展需求持續成長，看準市場需求，精剛決定持續擴大產能，滿足市場需求以提升產品競爭力，同時還可降低生產成本、提升利潤。首季因產品組合優化、售價調整以及產能利用率有效提升，且產品銷售毛利整體表現較去年同期顯著增加，由此可見產品策略調整得宜已為營運帶來正向助益。

因此，董事會也決議擬辦理現金增資發行普通股，擬發行不超過3000萬股為限，每股面額新台幣10元；本次增資資金預計用於償還銀行借款及充實營運資金。

精剛經媒體報導「公司不但是MIH盟成員之一，未來Apple Car可望採用鈦合金下，精剛將扮演要角同步受惠。」精剛發重訊兩點澄清，精剛從未發布過與蘋果供應鏈或Apple Car間之任何合作訊息；精剛是MIH聯盟成員之一，也是台灣具備自製鈦合金相關產品的供應商之一。

雖然外資續賣超，但上述消息面激勵下，周四精剛仍續高調收鎖24.80元漲停，連兩根漲停。