友通(2397)憑藉過往的穩健經營策略，第一季合併營收和歸屬母公司稅後淨利，分別年增93%與26.24%，並且出貨能力將有望逐季提升。

友通第一季財報，單季合併營收為新台幣38.71億元，季減7.6%、年增93%。營業毛利7.04億元，年增42.62%，營業利益1.39億元，年增14.06%，稅前淨利1.51億元，年增20.41%，本期淨利1.10億元，年增13.30%，歸屬於母公司業主淨利0.83億元，年增26.24%，基本每股盈餘0.73元，較去年同期0.58元成長。

友通副董事長李昌鴻表示，第一季營收雖然受到缺料及疫情影響，但經營團隊依然逐季提升出貨能力，全力衝刺以滿足客戶需求。

友通也公告，4月合併營收為13.62億元，年增96.81%、月減7.24%。累計2022年1~4月合併營收為新台幣52.33億元，年增93.80%。

展望未來，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，受惠於此，友通目前接單狀況良好並逐季提升產能。

在過去五年，友通營收連年成長，2021年營收更是首度突破百億元大關。憑藉穩健的經營策略，友通不畏疫情，首度榮登《金融時報》(Financial Times)2022亞太地區快速成長500強企業榜單，足見友通對於營運面成長速度之追求。「亞太地區快速成長企業」排名已邁入第四年，由英國《金融時報》與德國市場與消費者數據調查公司Statista，根據亞太地區頂尖企業的營收年複合成長率(CAGR)，評選出前500名高成長企業，友通以31%的年複合成長率成績入選。