金管會公布最新裁罰案，指出開發金旗下凱基銀行行員涉嫌挪用客戶款項119萬，且違規與客戶間有資金往來，調查後認為凱基銀行未確實執行內控制度疏失明確，依違反銀行法規定裁罰600萬元、並提出5大監理要求。

金管會表示，凱基銀繼光分行吳姓行員於2014年12月至2019年5月間，違規與客戶行內外帳戶間有資金往來情況，且在2020年11月持客戶存摺、蓋妥印鑑的交易單據，與假扮客戶的友人偕同臨櫃匯款，存匯櫃員在執行交易時未落實確認客戶身分。

其次，凱基銀北門分行張姓行員於2020年4月至2021年1月間，私自代客戶臨櫃辦理交易，挪用客戶款項約119萬元。金管會調查後認為，上述2事件顯示凱基銀有未完善建立及未確實執行內控制度狀況。

銀行局主秘侯立洋指出，凱基銀未完善建立客戶與行員個資相同時的控管機制，使客戶對帳單地址被變更為行員或親屬的戶籍地或居住地，難以發揮對帳單防弊功能。同時，亦未確實執行臨櫃交易控管及身分確認機制、落實督導員工遵守行為守則。

侯立洋表示，凱基銀行先前曾發生員工挪用客戶款項案件，但該案為內部自行發現，因此當時僅處以糾正。此次2案顯示凱基銀行內控確有疏失，因此依違反銀行法規定裁罰600萬元，並提出5項監理要求。

金管會要求凱基銀行檢討所涉總行通路督導主管責任，建立客戶資產大量流出監控機制、落實客戶關懷措施，參照理專十誡2.0建立相關態樣監控。同時，要求對客戶加強宣導，避免與行員間私下資金往來，並應定期檢視對帳單，並依公會規定報送此案違法失職人員。