氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今(6)日受偏東風影響，東半部有局部短暫雨，西半部多雲時晴，山區午後有零星短暫陣雨的機率。白天暖熱、早晚涼。各區平地氣溫：北部20至30度，中部20至33度，南部21至34度，東部20至31度；明日各地仍偏熱；大氣不穩定，晴午後雲量增多、山區有局部陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下周日、一(8、9日)「梅雨季」第2道鋒面影響，各地轉有局部陣雨或雷雨的機率，白天因雲多降雨、高溫微降，低溫不變；下週二(10日)鋒面東移，大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨的機率。下週三、四(11、12日)台灣在暖氣團內，天氣晴朗、「暖熱如夏」，午後雲量增多、山區有局部短暫降雨的機率。

吳德榮提及，最新歐洲模式期末模擬顯示，下週五、六(13、14日)「梅雨季」第3道鋒面南下，為各地帶來陣雨、雷雨，伴隨劇烈天氣；15日鋒面南移至巴士海峽。由於是期末模擬，各國模式並不一致，且皆持續調整中；是否會調整成「滯留性」鋒面有待持續觀察。