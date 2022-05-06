大陸《經濟參考報》6日報導，美國聯準會當地時間4日宣布上調聯邦基金利率50個基點，同時宣布6月1日開始縮表。為應對高通膨，多國央行最近啟動加息，英格蘭銀行5日宣布加息25個基點。大陸多名業內人士表示，全球金融環境收緊不會從根本上影響大陸國內貨幣政策走向。綜合考慮內外部因素，中國穩健貨幣政策持續發力的基調將持續強化，一方面，結構性貨幣工具將發揮更大作用，另一方面，降準降息空間也有望再次打開。

大陸東方金誠首席宏觀分析師王青表示，以美聯準加息為代表的全球金融環境收緊不會從根本上影響大陸國內貨幣政策走向。他說，中美貨幣政策錯位在2014年至2015年及2018年都曾出現，當時均未影響央行「以我為主」的貨幣政策適度寬鬆取向。

中國銀行研究院研究員梁斯指出，近期外部環境變化導致中國金融市場出現一定波動，但中國作為經濟大國貨幣政策操作堅持「以我為主」，重點服務國內經濟發展大局。但對外部貨幣條件變化可能引發的風險需及時關注，必要時積極運用貨幣政策工具引導市場預期，確保中國金融市場穩健運行。

王青說：「接下來監管層將會密切關注國內經濟走勢以及匯市和跨境資金流向，決定具體措施出台的時機和力度。但從根本上說，不必高估美聯準加快政策收緊步伐可能對國內貨幣政策形成的掣肘。」

業內人士表示，中國貨幣政策在助力經濟穩增長的同時，也要兼顧內外部均衡，要有效應對美聯準加息的外溢性影響。綜合考慮內外部因素，一方面，結構性貨幣工具將發揮更大作用，另一方面，降準降息空間有望再次打開。

工銀國際首席經濟學家程實表示，大陸國內貨幣政策在當前階段將更偏重結構性工具的使用，尤其加大對受疫情影響行業、企業和人群的金融支持，主要方式包括但不限於增加交通物流、支農支小、製造業等重點領域的再貸款額度。

程實表示，隨著美聯準加息節奏趨緩，中國的降準降息空間有望再次打開，通過降低金融市場融資成本促進金融機構信貸投放，從而有效實現以投資帶動消費的局面。王青表示，第二季MLF（中期借貸便利）利率有可能再度下調10個基點，存款準備率也有可能下調0.5個百分點。由此，今年以來的總量型貨幣政策力度將接近2020年上半年水準。

梁斯說：「穩健的貨幣政策將持續發力，這一基調將持續強化。尤其是將更加注重靠前發力，主動發力，針對可能出現的問題提前採取行動，鼓勵金融機構加大對中長期信貸投放力度，更好支持企業經營。」